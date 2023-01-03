Астрологи предупредили: эти знаки Зодиака рискуют разориться в ближайшие недели

Рожденные под этими знаками люди могут потерять большие суммы денег.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с финансовыми проблемами в январе 2023.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди рискуют потерять большие суммы денег.

Знаки Зодиака, которым грозят проблемы с деньгами в январе

Месяцем испытаний января может стать для Раков. Нестабильность в материальной жизни может вызвать ретроградный Меркурий. Представителям данного знака рекомендуют не совершать необдуманных поступков, действовать осторожно и не поддаваться на всякого рода провокации.

В январе как следует побороться с апатией придется Львам. Их стремление к праздному образу жизни, расслабленности может усугубить их и без того не радужное финансовое положение. Чтобы не навлечь беду, Львам советуют стараться сконцентрироваться на работе и делах.

Проблемы с деньгами могут возникнуть у Весов. По большей части они будут вызваны невыполнением обещаний и нарушением сроков сдачи работ. Кроме того, им на пути могут встретиться недоброжелатели.