Астронавт показала снимки самых больших водопадов Земли из космоса

Достопримечательности нашей планеты видны даже из космоса, — отметила астронавт под обнародованными снимками.

Итальянская астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти показала фото двух самых больших в мире водопадов — Виктории и Ниагары, сделанные из космосе.

Снимки она опубликовала в Тwitter.

«Вы их видите? Ниагарский водопад. Водопад Виктория», — написала Кристофоретти.

Отметим, Ниагарский водопад — это комплекс водопадов на реке Ниагара, который отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Максимальная высота Ниагарского водопада — 57 м, максимальная ширина — 790 м.

Водопад Виктория расположен на реке Замбези в Южной Африке, на границе с Зимбабве. Его средняя ширина около 1707 метров, а высота — 108 метров.

2 of the largest waterfalls in the world, magnificent sights on Earth & visible even from space. Can you see them?#Niagarafalls #Victoriafalls

Due delle cascate più grandi del mondo, panorami magnifici sulla Terra e visibili anche dallo spazio. Riuscite a vederle?#MissionMinerva pic.twitter.com/c6KywUnVfw — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) August 10, 2022

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