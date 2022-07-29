Август не принесет ничего хорошего: названы два знака Зодиака, которых ждут проблемы

Им стоит поберечь себя и воздержаться от поездок.

Рыбы

Астрологи утверждают, что трудности у Рыб появятся уже в первых числах августа. Они будут связаны с документами. Это может быть оформление каких-то бумаг, разрешений, или судебные разбирательства. Словом, придется побегать по кабинетам.

Вместе с тем Рыбы будут страдать от недостатка финансов. Возможно, будут непредвиденные траты, которые нанесут сильный удар по семейному бюджету.

Рак

Раков ждут неприятности в семье. Это будут скандалы с близкими, которые будут доходить буквально до нервных срывов. Избежать их будет сложно, так как конфликт длится уже долгое время. Он накапливался как снежный ком и сейчас навалился на плечи вас и ваших родственников. Астрологи советуют выговориться и расставить все точки над «і».

Остальные знаки Зодиака в августе не ждет ничего крайне негативного, при этом звезды рекомендуют ограничить общение с малознакомыми людьми и не вступать в сомнительные сделки. Также велика вероятность необдуманных трат и ссор с близкими, потому старайтесь следить за своими эмоциями ис ловами.