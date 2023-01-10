Австралийка лишилась всех сбережений из-за одной СМС

Жительница города Албани (Австралия) лишилась всех сбережений из-за одной СМС.

О том, как девушка стала жертвой мошенников и потеряла 36,5 тысячи австралийских долларов пишет News.com.au.

18-летняя Аврора Казилли начала работать в 14 лет, чтобы накопить деньги на покупку дома.

Некоторое время она работала в трех местах одновременно, чтобы откладывать побольше. Упорство и трудолюбие девушки принесли результаты: она накопила почти 37 тысяч австралийских долларов.

Однако все старания Казилли пошли прахом после того, как она получила СМС якобы от представителя банка, в котором у нее был открыт сберегательный счет. В тексте говорилось, что с ее счета пытаются снять деньги и, чтобы отменить операцию, ей надо было позвонить по указанному номеру.

Не успев опомниться, испуганная девушка сразу же совершила звонок. Ей пришлось в течение часа дожидаться ответа оператора. По словам Казилли, им оказался мужчина с британским акцентом, который не вызывал подозрений и говорил четко и по делу. Чтобы сохранить ее деньги, он предложил перевести всю сумму на резервный счет, который открыл для нее. Когда Казилли подтвердила операцию, мужчина повесил трубку.

Затем девушка проверила счет и осознала, что все ее сбережения перевели в другой банк. Она сразу же позвонила туда, но операция уже была совершена, и отменить ее не смогли. Так Казилли лишилась всех своих накоплений. Теперь Казилли помогает ее партнер 21-летний Мэтью. Мужчина покрывает их расходы на совместное проживание.

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