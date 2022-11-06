Австралийские ученые рассказали про «выключатель» иммунной системы

Эксперты говорят, что этот «выключатель» может стать важным фактором в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Иммунная система является для нас защитным барьером, который не дает различным инфекциям и бактериям проникать в наш организм. Все это большой и сложный механизм, у которого, как оказалось, есть определенный «выключатель».

Об этом сообщает Journal of Cell Biology.

В ходе нового исследования эксперты из Университета Мельбурна и Института Догерти выяснили, что механизм иммунной системы строится на белке MR1. Он является системой тревоги, которая извещает лейкоциты о вторжении инфекции.

Ученые рассказали, что в наших клетках находятся белки AP2, которые связываются с MR1 и перемещают его внутрь клеток. Попав туда MR1 больше не может подавать сигнал белым кровяным клеткам, фактически отключая иммунный ответ.

Доктор Хэмиш Маквильям отметил, что удаление AP2 из клеток может регулировать активацию MR1, которая стимулирует или угнетает присутствие лейкоцитов.

Эксперты считают это большим открытием, поскольку оно раскрыло понимание молекулы MR1, что в свою очередь открывает путь к лечению заболеваний иммунной системы. Возможность включать и выключать защитные функции нашего организма может стать важным факторов в борьбе с многими заболеваниями.

«Курсор» писал ранее, какие продукты помогают поддерживать иммунную систему.