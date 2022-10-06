Диетолог назвала продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью

Осенью организм нуждается в правильных продуктах, которые помогут восполнить запасы витаминов и полезных микроэлементов. Тем самым укрепляется и иммунная система человека.

Об этом сообщает издание Storinka.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые продукты помогают улучшить защитные функции организма. Осенью рацион стоит обогатить свежими сезонными овощами, потому что в них много растительной клетчатки. Также на иммунитете благоприятно сказывается употребление «молочки», например, кефира, йогурта или ряженки.

Еще в осеннее меню стоит включить рыбу, в частности селедку, скумбрию, сардины, потому что они содержат полиненасыщенные жирные кислоты.

А еще, как отметила специалист, важно поддерживать свой водный баланс. Для здорового человека минимальная норма потребляемой чистой воды — два литра в день.

«Курсор» писал ранее, что в период осенней смены погоды, уменьшения солнечного света, увеличения холода и активизации сезонных инфекций сила иммунитета может снижаться. Нагрузка на него в это время становится очень существенной.

Еще мы писали, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.