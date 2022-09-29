Австралийский диетолог назвала самый вредный завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак.
Об этом пишет Lenta.ru.
Как утверждает диетолог, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита, так как именно в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышения уровня сахара в крови. В 100 граммах продукта содержится около 60-80 граммов углеводов.
Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья. В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. Очень вредными такие хлопья являются для детей, они привыкают есть сладкое по утрам.
В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод. Также хорошим выбором для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом — последний следует употреблять с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.
Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.
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