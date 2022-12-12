Автовладельцы назвали самые бесполезные функции в машине

В США среди 600 владельцев автомобилей провели исследование, чтобы выяснить, какие функции в транспорте они считают самыми бесполезными. И на первом месте оказались подрулевые лепестки.
Об этом сообщает SlashGea.
Отмечается, что 33 процента респондентов заявили, что в их автомобиле есть подрулевые лепестки для переключения скоростей, но они ими никогда не пользовались. На втором месте — автоматические двери. Бесполезность этой функции отметили 24 процента респондентов.
Третье место занимает люк в крыше — о нем высказались 21 процент опрошенных.
На четверном и пятом местах расположились электропривод боковых зеркал и функция динамического рулевого управления. За них проголосовали 15 процентов и 6 процентов опрошенных соответственно.
«Курсор» писал ранее, что в ноябре 2022 года в Израиле подскочил импорт транспортных средств. В течение месяца было ввезено 28 тысяч автомобилей, что на 10 процентов больше, по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.
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