Автовладельцы назвали самые бесполезные функции в машине

В США среди 600 владельцев автомобилей провели исследование, чтобы выяснить, какие функции в транспорте они считают самыми бесполезными. И на первом месте оказались подрулевые лепестки.

Об этом сообщает SlashGea.

Отмечается, что 33 процента респондентов заявили, что в их автомобиле есть подрулевые лепестки для переключения скоростей, но они ими никогда не пользовались. На втором месте — автоматические двери. Бесполезность этой функции отметили 24 процента респондентов.

Третье место занимает люк в крыше — о нем высказались 21 процент опрошенных.

На четверном и пятом местах расположились электропривод боковых зеркал и функция динамического рулевого управления. За них проголосовали 15 процентов и 6 процентов опрошенных соответственно.

«Курсор» писал ранее, что в ноябре 2022 года в Израиле подскочил импорт транспортных средств. В течение месяца было ввезено 28 тысяч автомобилей, что на 10 процентов больше, по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.

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