Банк Израиля назвал инфраструктурные проекты, которые завершили досрочно

Исследование, проведенное Банком Израиля, показало, что 82% проектов транспортной инфраструктуры в стране завершено после запланированного срока, а стоимость 64% проектов оказалась выше первоначальной оценки. Данные снова обновили.

Эта тенденция меняется с более тщательным контролем, новыми технологиями и стимулами, встроенными в государственные тендеры. Вот четыре примера проектов, которые были завершены досрочно.

Подробности сообщил 2 октября Globes.

В конце августа дорога 16, соединяющая шоссе Тель-Авив — Иерусалим с юго-западными пригородами Иерусалима, была открыта на несколько месяцев раньше запланированного срока. Шестикилометровое шоссе включает в себя два длинных туннеля в каждом направлении, семь мостов и три развязки, обеспечивающие новый въезд в город. Разрешенная скорость на шоссе составляет 80 километров в час, а стоимость проекта составляет 2,5 миллиарда шекелей, включая техническое обслуживание в течение 20 лет.

Транспортная развязка Лахавим также в этом списке. Национальный проект, который открыл барьер, вызывающий пробки на дороге на юг. Инициатива достаточно сложная, поскольку включает пешеходный мост через железнодорожные пути и другой общественный транспорт вокруг. Другие факторы, такие как работы Israel Electric Corp по установке воздушных линий электропередач, выполнить было непросто. Израильские железные дороги и другие города, находящиеся в непосредственной близости от проекта. Стоимость добавления транспортных рукавов составила еще 10 миллионов шекелей.

Дорога 77 – еще один успешный проект. Трасса соединяет Тель-Кашиш с дорогой 6. В ходе строительства использовался метод BD, который включал 12 месяцев планирования и лицензирования из 39 месяцев, выделенных тендером. На 77-м маршруте мы выполнили все работы за 37 месяцев. Это был сложный проект с пятью мостами. Он был построен в соответствии со стандартом зеленой инфраструктуры.

Туннели скоростной железной дороги Иерусалим-Тель-Авив также завершили досрочно. Проект включал в себя пару параллельных туннелей длиной около 3,5 км каждый, а также соединительные туннели длиной около 350 метров и необычные инженерные задачи. Специалисты строго придерживались графика. Им даже удалось продвинуть сроки реализации, оговоренные в договоре с израильскими железными дорогами.

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