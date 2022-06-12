В правительстве представили новый план жилищного строительства

Быстрое строительство значительно экономит трудовые ресурсы и ускоряет темпы строительства. Для начала государство поддержит создание двух производств строительных модулей на территории страны.

12 июня министр финансов Авигдор Либерман, министр строительства Зеэв Элькин и министр внутренних дел Айелет Шакед представили новый план жилищного строительства.

Так, в рамках нового этапа будет расширена программа «Квартира со скидкой». Кроме того, уменьшатся нормы прибыли подрядчиков. Также программа подразумевает поощрение проекты в местных органах власти. Таким образом, как предполагается, сократятся сроки строительства.

План ставит следующие задачи на четыре года:

начало строительства 280 тысяч единиц жилья, по 70 тысяч ежегодно;

планирование 500 тысяч новых единиц жилья, 125 тысяч ежегодно;

объявление тендеров на 300 тысяч единиц жилья на государственных землях, 75 тысяч ежегодно;

реализация сделок по строительству 180 тысяч единиц жилья на государственных землях, 45 тысяч ежегодно.

Кроме того, план предусматривает повышенные скидки и увеличение предложения по программе «Квартира со скидкой». Также подразумевается повышение размера скидки до суммы 500 тысяч шекелей с привязкой к оценочной стоимости на декабрь 2020 года.

Также в рамках проекта подразумевается увеличение числа квартир, которые разыгрываются по программе «Квартира со скидкой» приблизительно на 10 тысяч.

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