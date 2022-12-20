Бег может снизить риск метастатического рака на 72% — исследование

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что бег увеличивает потребление глюкозы (сахара) внутренними органами, тем самым уменьшая количество энергии, доступной опухолям.

Исследование, проведенное под руководством профессора Кармита Леви с кафедры молекулярной генетики и биохимии человека и доктора Ифтаха Гепнера из Школы общественного здравоохранения, недавно было опубликовано в престижном журнале Cancer Research.

«Каждый день мы позволяли мышам бегать по несколько минут и анализировали их внутренние органы после физической нагрузки. Мы были потрясены, увидев, что эти ткани изменились после хронической физической активности», — сказала Леви.

«Мышцы поглощают так много глюкозы, когда мы бежим, что всему телу приходится сражаться за источники метаболитов, чтобы все органы, как мы предполагаем, стали сверхметаболическими», — сказала она.

В исследовании рассматривались модели животных, а также данные человека. В первом случае мышей обучали выполнять строгий режим упражнений, в то время как состояние их внутренних органов контролировалось до и после физической активности. Исследователи обнаружили, что аэробная активность значительно снижает развитие метастатических опухолей в лимфатических узлах, легких и печени мышей.

Данные о людях были взяты из эпидемиологического исследования, в ходе которого в течение 20 лет наблюдалось около 3 000 человек. Оно показало, что у тех, кто бегал с высокой интенсивностью, было на 72% меньше случаев метастатического рака, чем у тех, кто не занимался физическими упражнениями. Рак является основной причиной смерти в Израиле как мужчин, так и женщин.

Как у животных, так и у людей ученые выдвинули гипотезу о том, что более низкая заболеваемость метастатическим раком связана с повышенным уровнем потребления глюкозы в результате физических упражнений. Это означает, что для опухолей остается меньше сахара.

В исследовании Леви и Гепнера особое внимание уделялось людям, которые бегали по два часа в неделю и более.

«Другие виды физической активности мы не проверяли. Бег имеет защитный эффект, и это достигается за счет того, что внутренние ткани становятся сверхметаболическими», — сказала Леви.

Следующим шагом, по словам Леви, станет изучение того, какие именно виды физической активности обеспечивают наибольший защитный эффект. Ее лаборатория также собирается углубиться в физиологию метастазов в головной мозг.

«Результаты показывают, что здоровые люди должны включать элементы высокой интенсивности в программы фитнеса, а также подчеркивать важность физической активности в целом для профилактики рака. Физические упражнения с их уникальными метаболическими и физиологическими эффектами демонстрируют более высокий уровень профилактики рака, чем любое лекарство или медицинское вмешательство на сегодняшний день», — отметил Гепнер.

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