Названа черта характера, продлевающая жизнь

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, как оптимизм влияет на продолжительность человеческой жизни.

Об этом сообщает PSY Blog.

Автор исследования доктор Левин Ли утверждает, что наука многое знает о факторах риска заболеваний и преждевременной смерти, но мы имеем довольны ограниченные познания о продлении жизни или улучшении ее качества. В силу этого эксперты решили найти психосоциальные факторы, способствующие здоровому старению.

В рамках исследования были использованы данные, полученные от более 70 тысяч человек, за чьим оптимизмом и общим состоянием наблюдали в течение 30 лет. Оказалось, что самый оптимистичный человек в среднем живут на 15% дольше, чем менее оптимистичный человек, а также имеет шансы дожить до 85 лет выше на 50-70%.

Это может быть обусловлено тем, что оптимисты, зачастую, придерживаются более здорового образа жизни, эффективнее борются со стрессом и трудностями. Также они лучше регулируют свои эмоции и поведение.

Если человек не является оптимистом, то это можно скорректировать. Для этого специалисты советуют визуализировать себя с лучшей стороны, но в реалистичных рамках.

К примеру, стоит попробовать визуализировать свое будущее, в котором все наши планы реализовалось. Иначе говоря, пусть человек представит, как он добился всего, чего хотел, а также запишет визуализацию на бумаге.

Ранее ученые из Австралии выяснили новый неожиданный путь к долголетию. Оказалось, что благодаря всего лишь нескольким коротким всплескам физической активности в день можно заменить спортзал и снизить риск преждевременной смерти, тем самым продлив жизнь.

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