Бельгийские депутаты отказались от запрета кошерной бойни в Брюсселе

В парламенте Брюссельского столичного региона — одного из трех штатов, входящих в состав федерального королевства Бельгия — состоялось голосование по вопросу о том, следует ли отменить законопроект, предлагающий запрет.

Бельгийские сторонники запрета кошерного и халяльного забоя животных столкнулись с тем, что их законопроект был отклонен в Брюсселе, резиденции Европейского Союза и единственном регионе Бельгии, где эта практика все еще разрешена законом.

Об этом сообщает Times of Israel.

Законопроект, представленный либеральными и экологически ориентированными партиями, был отклонен комитетом, который вернул его в парламент.

Из 89 депутатов в парламенте региона 42 проголосовали за утилизацию, 38 проголосовали против, восемь воздержались и один не присутствовал, сохраняя пока законность кошерного и халяльного забоя в Брюсселе.

Большинство законодателей в парламентах других штатов Бельгии — франкоязычного валлонского региона и голландскоязычного фламандского региона — проголосовали за запрет этой практики в 2017 и 2019 годах соответственно. Запрет в Брюсселе привел бы к тому, что Бельгия присоединилась бы к горстке государств Европейского Союза, где халяльный и кошерный убой животных абсолютно незаконен.

Брюссель, двухнациональный город, в котором расположены штаб-квартиры нескольких центральных органов ЕС, часто считают символом блока. По всей Западной Европе националисты и прогрессисты объединились в стремлении запретить кошерный и халяльный убой.

Многочисленные партии с кажущимся предубеждением против ислама, а иногда и иудаизма, поддерживают запрет кошерного и халяльного забоя, потому что они рассматривают эту практику как признаки нежелательного иностранного присутствия. Эти партии также склонны поддерживать запрет на немедицинское обрезание мальчиков, которое предписано делать как мусульманам, так и евреям.

Кроме того, левые партии со светскими и гуманистическими программами выступают против ритуального забоя животных и обрезания мальчиков как неэтичных и ненужных.

Раввин Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов, приветствовал голосование в своем заявлении.

«У этих нежелательных запретов есть темный исторический прецедент; эти вызывающие тревогу законодательные запреты вместо того, чтобы возвестить о будущем улучшении условий содержания животных, являются резким, разрушительным шагом назад», — написал он.

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