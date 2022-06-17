В мире все чаще отрицают Холокост — советник ООН

В недавно выпущенном отчете Специального советника ООН по предотвращению геноцида Элис Вайриму Ндериту подробно рассматривается борьба с отрицанием и искажением Холокоста, что стало первым докладом для всемирной организации.

Документ был подготовлен в сотрудничестве с Институтом по продвижению прав человека Джейкоба Блауштайна (JBI) AJC, в котором выражается тревога по поводу растущего распространения отрицания и искажения Холокоста в Интернете и за его пределами. В аналитическом документе содержится призыв к должностным лицам ООН отказаться от выражений отрицания и искажения Холокоста и активно осуществлять меры, чтобы остановить его распространение, соблюдая при этом право на свободу слова.

«Отрицание Холокоста коренится в антисемитизме», — сказала Ндериту в предисловии.

Она добавила, что ее агентство «крайне обеспокоено все более частыми искажениями масштабов и преднамеренности Холокоста».

Ндериту подчеркнула, что отрицание фактов Холокоста и других геноцидов порождает страх среди жертв. Это «является предупредительным признаком социальной нестабильности» и «может вызывать и разжигать ненависть или даже подстрекать к насилию в отношении сообществ, которые ранее подвергались зверствам».

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