Борьба с ростом цен: израильтяне снова выходят на митинги

Борьба с ростом цен продолжается: акции протеста против дороговизны продуктов пройдут перед домами Йони Шестовица и президента Союза торговых палат Уриэля Лина.

Сегодня утром в пятницу десятки активистов и представителей Гистадрута проведут демонстрации перед домами генерального директора Schestowitz Йони Шестовица в Кфар-Шмарьягу и президента Союза торговых палат Уриэля Лина в районе Неве-Авивим на севере Тель-Авива. Израильтяне будут требовать предотвращения роста цен.

Митинги проходят параллельно с полевой акцией «Покупай с умом и борись за средства к существованию», в рамках которой сотни активистов, простых израильтян, членов Гистадрута и представителей работающей и учащейся молодежи действуют в десятках торговых центров по всей стране. Они раздают потребителям рекламные материалы, футболки и многоразовые сумки для покупки продуктов и объясняют, как составить корзину разумно и со скидками.

Председатель «Гистадрута» сказал: «Израильтяне не готовы отступать. Мы пойдем куда угодно и будем действовать против любого, кто принимает участие в ценовом безумии в Государстве Израиль. Мы здесь, чтобы сказать — хватит. Праздник окончен».

Напомним, что в Израиле из-за протестов против повышения цен, крупнейший импортер товаров Diplomat потерял 7% выручки.

Еще мы писали, что в первый день августа в Израиле произошел целый ряд изменений в стоимости жизни, которые привели к повышению цен на электроэнергию и стоимость молока.