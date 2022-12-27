Британские исследователи разгадали причину смерти «Черного принца»

Британским экспертам удалось раскрыть причину смерти средневекового рыцаря Эдуарда Вудстокского, который получил прозвище «Черный принц». Он неожиданно скончался после возвращения из военной компании во Франции.

Об этом пишет Daily Mail.

Раньше ученые считали, что один из самых известных английских военачальников умер от дизентерии, которая в это время распространялась в средневековой Европе. Но позже исследователи установили, что «Черный принц» имел проблемы со здоровьем, в частности страдал анемией, артритом, у него был абсцесс печени и повреждение почек. И даже если он и заразился дизентерией, то умер, скорее всего от бруцеллеза или малярии, которые тоже были на тот момент весьма распространенными заболеваниями.

Эксперты предполагают, что он на протяжение долгих лет страдал малярией, которая сопровождалась и другими проблемами со здоровьем.

К слову, свое прозвище «Черный принц» Эдуард получил либо за цвет своих доспехов, либо же за жестокость, проявленную в боях в 1370 году.

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