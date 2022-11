Археологи с помощью металлоискателя обнаружили уникальную находку

В Шотландии ученые обнаружили средневековые монеты, стоимость которых может составлять сотни тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Daily Express.

Памятники истории нашли в графстве Дамфрисшир с помощью металлоискателя. Всего археологи обнаружили 8 тысяч монет, датирующихся XIII-XIV веками.

Их происхождение оказалось весьма разнообразным – их изготовляли в Англии, Ирландии и континентальной Европе. Почти все монеты являются пенни времен Эдуарда I и II.

Сейчас эксперты распределяют находки в соответствии с каталогами. В процессе каждую монету фотографируют, измеряют и взвешивают.

«Это является потрясающей находкой. После первого открытия это место раскопали сотрудники Отдела кладоискателя вместе с археологами Национального музея Шотландии», – рассказал один из археологов.

