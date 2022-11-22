Археологи с помощью металлоискателя обнаружили уникальную находку

В Шотландии ученые обнаружили средневековые монеты, стоимость которых может составлять сотни тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Daily Express.

Памятники истории нашли в графстве Дамфрисшир с помощью металлоискателя. Всего археологи обнаружили 8 тысяч монет, датирующихся XIII-XIV веками.

Их происхождение оказалось весьма разнообразным – их изготовляли в Англии, Ирландии и континентальной Европе. Почти все монеты являются пенни времен Эдуарда I и II.

Сейчас эксперты распределяют находки в соответствии с каталогами. В процессе каждую монету фотографируют, измеряют и взвешивают.

«Это является потрясающей находкой. После первого открытия это место раскопали сотрудники Отдела кладоискателя вместе с археологами Национального музея Шотландии», – рассказал один из археологов.

Scotland’s ‘largest mediaeval coin hoard’ in two centuries unearthed by metal detectorists in the village of Dunscorehttps://t.co/WrJX1sYT7w pic.twitter.com/1b6DyWNiei — Daily Express (@Daily_Express) November 20, 2022

Это открытие – «самый большой клад средневековых монет», обнаруженных в Шотландии с XIX века. Клад даже получил название – Данскора.

Его обнаружили неподалеку от Балмаги, где в 2014 году был обнаружен так называемый Галлоуэйский клад. Этот клад считается лучшей коллекцией предметов эпохи викингов, когда-либо найденных в Великобритании, и был оценен почти в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Клад Данскора входит в огромную коллекцию сокровищ, обнаруженных в Шотландии после бума популярности металлоискателя во время пандемии. Подобное хобби является идеальным времяпрепровождением в эпоху пандемии, потому что это уединенное занятие на свежем воздухе. По данным властей, недавно обнаруженные артефакты в настоящее время передаются со скоростью более 200 предметов каждую неделю.

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