В кампусе штата Сакраменто обнаружили третью свастику за месяц

Инцидент с нацистским символом на вывеске кампуса последовал за двумя предыдущими аналогичными антисемитскими актами в начале месяца.

По словам официальных лиц, свастика, обнаруженная в четверг в кампусе штата Сакраменто, стала третьим случаем, когда нацистский символ обнаружили на территории колледжа в этом месяце.

По сообщению KCRA, на вывеске кампуса были нарисованы свастика и фраза «Белая гордость по всей стране».

«Мне грустно и противно говорить о том, что сегодня сотрудник [колледжа] сообщил о том, что была обнаружена еще одна свастика со словами «Белая гордость по всей стране», — заявил президент Калифорнийского государственного университета в Сакраменто Роберт Нельсен.

Нельсен добавил, что сотрудники колледжа убрали вывеску, чтобы ее можно было почистить.

Полиция штата Сакраменто начала расследование инцидента.

«Мы должны постоянно и громко осуждать ненавистнические высказывания и символы ненависти. Это вызывает глубокую тревогу и вред и не отражает заботливое сообщество, которым мы хотим и должны быть», — сказал Нельсен.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Швеции больница несправедливо уволила врача, пожаловавшегося на антисемитские издевательства.

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