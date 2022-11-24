Стюардесса подсказала туристам, как обезопасить себя в гостиницах

Многие туристы, отправляясь в путешествие, останавливаются в отелях. И перед заездом каждого гостя гостиничные номера убирают. Но есть предметы, на которых могут скапливаться бактерии, поэтому нужно знать несколько правил, помогающих минимизировать риск заражения различными инфекциями во время отдыха.

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани поделилась рекомендациями на своем TikTok аккаунте.

По ее словам, во время проживания в гостинице перед тем, как использовать пульт от телевизора, его желательно завернуть в прозрачный пакет. Дело в том, что на этом предмете могут скапливаться различные бактерии, поскольку он наиболее часто применяет в номерах, а вот во время уборки горничные забывают его протереть.

Стюардесса считает, что пультом могли пользоваться разные люди, а при заезде в номер вы не можете быть на 100 процентов уверены в том, что его дезинфицируют после каждого гостя. Лучше предпринять защитные меры и тем самым уберечь здоровье.

Еще женщина не советует употреблять пищу и напитки из посуды, которая стоит в номере. Причина аналогичная. Чтобы не подхватить инфекцию, нужно использовать только ту посуду, которая запечатана в защитной пленке, так вы можете быть спокойны, что до вас ею никто из чужих людей не пользовался.

«Курсор» писал ранее, что при заселении в отель, каждый турист хочет увидеть чистоту и порядок. И особо важное внимание стоит уделить ванной комнате, потому что там могут подстерегать опасности в виде инфекций.

Еще мы писали, что номера в гостиничных отелях должны быть безопасным местом для туристов, но часто они становятся мишенью для грабителей. Туристам рассказали про способы, с помощью которых можно себя обезопасить.