Четыре домашних средства от боли в горле, которые действительно работают

Нет ничего более сводящего с ума, чем это резкое жжение в горле, которое мешает вам глотать, говорить и даже спать.

Если вы проснулись утром со зловещим покалыванием в горле, это может быть признаком того, что какой-то зимний вирус проник в ваши дыхательные пути и вскоре даст о себе знать еще больше.

Причина этого предварительного покалывания в горле заключается в том, что вирусы вызывают воспаление в организме, и это имеет тенденцию происходить особенно в тканях миндалин или стенках горла.

Это жжение должно пройти в течение нескольких дней, но даже несколько дней боли в горле при каждой попытке проглотить слюну могут причинить массу страданий.

Вот несколько вещей, которые вы можете попробовать облегчить в случае боли в горле:

Ложка меда

Мед — очень старый столп традиционной и альтернативной медицины благодаря своим антибактериальным свойствам и способности уменьшать воспаление. Мед также оказывает успокаивающее действие на боль в горле, потому что он липкий и густой — он покрывает внутреннюю часть горла тонким слоем, который уменьшает раздражение каждый раз, когда вы глотаете.

Соленая вода

Это будет намного менее вкусно, чем мед, но эффективно. Полоскание соленой водой может помочь уменьшить отек тканей в этой области и уничтожить бактерии, осевшие в горле.

Чтобы приготовить солевой раствор, смешайте половину чайной ложки мелкой соли в чашке с теплой водой, пока она не растворится. Полощите раствор в горле в течение минуты или двух и постарайтесь в конце выплюнуть его, не глотая.

Ромашковый чай

Ромашковый чай известен как натуральное средство от болей в животе, но исследования показали, что растение ромашки также обладает противовоспалительными свойствами, богато антиоксидантами и даже кровоостанавливающими средствами.

Его рекомендуется начинать пить сразу при первых признаках першения в горле, тогда он может наиболее эффективно купировать или уменьшить боль.

Еще одна вещь, которую вы должны знать о ромашке, это то, что она не содержит кофеина, поэтому не стоит беспокоиться о том, чтобы пить ее даже перед сном.

Теплая вода с лимонами

Желтый и кислый цитрусовый фрукт содержит отличное сочетание антибактериальных, противовирусных и укрепляющих иммунную систему веществ.

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