Четыре минерала, которые повышают энергию, снижают вес и улучшают пищеварение

Если вы чувствуете, что ваше здоровье и путь к снижению веса застопорились, возможно, вам стоит начать есть продукты с большим содержанием минералов.

Минералы необходимы для питательного сбалансированного питания, потому что они превращают пищу, которую вы едите, в энергию для вашего тела.

SheFinds.com поговорили с доктором Майклом Нджунге и диетологом Джесси Федером о магнии, цинке, кальции и калии.

Магний

Магний – это минерал, который в изобилии содержится в организме. Он естественным образом присутствует во многих продуктах питания, добавляется в пищевые продукты, доступен в качестве пищевой добавки и присутствует в некоторых лекарствах (например, в слабительных). Это очень важно для ощущения прилива энергии. Когда люди испытывают дефицит магния, они часто чувствуют себя слабыми и вялыми. Федер соглашается: «Магний и железо — одни из лучших минералов для повышения энергии».

Второй по распространенности минерал в организме человека и, вероятно, самый важный, магний участвует в абсорбции большинства минералов из кишечника. Итак, когда у вас низкий уровень магния, это означает, что вы не сможете усваивать многие другие минералы.

Это не только хорошо для повышения энергии, но также имеет решающее значение для потери веса. «Магний — единственный минерал, который я рекомендую для похудения. Он помогает регулировать уровень глюкозы, что может не только помочь вашему метаболизму, но и зарядить вас энергией в течение дня», — добавляет Федер.

Цинк

Несмотря на то, что на самом деле он вам нужен только в небольших количествах, цинк по-прежнему является важным питательным веществом для людей всех возрастов. Он отвечает за создание ДНК, рост клеток, построение белков, заживление поврежденных тканей и поддержание здоровой иммунной системы.

«Цинк — это минерал, о котором многие забывают, но на самом деле это суперминерал, который поддерживает рост клеток, наращивание мышечной массы и поддерживает иммунную систему», — говорит доктор Майкл Нджунге.

Калий

Точно так же калий помогает передавать сигналы от вашего мозга к мышцам, расположенным в пищеварительной системе, известным как гладкие мышцы. Эти сигналы стимулируют сокращения, которые помогают вашей пищеварительной системе расщеплять пищу, чтобы она могла легко перевариваться. Федер говорит: «Калий, натрий и кальций необходимы для хорошего пищеварения. Эти минералы помогают мышцам пищеварительного тракта продвигать пищу».

Кальций

Кальций — это минерал, который чаще всего ассоциируется с крепкими костями и зубами, но он делает гораздо больше. Он также играет важную роль в свертывании крови, помогая мышцам сокращаться и регулируя нормальный сердечный ритм и нервные функции.

Самое главное, кальций оказывает большое влияние на потерю веса . «Все знают, что кальций и витамин D абсолютно необходимы для хорошего здоровья костей. Но они также работают вместе, чтобы управлять энергетическим и липидным (жировым) метаболизмом, — говорит доктор Майкл Нджунге. — Исследования показали, что диеты с низким содержанием кальция стимулируют гены, [которые] отвечают за переключение на накопление жира. Кроме того, исследования показали, что диета с высоким содержанием кальция увеличивает потерю жира по сравнению с простой диетой».

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