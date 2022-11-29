ЧМ в Катаре: египетского журналиста избили, перепутав с израильтянином

Арабские фанаты напали на египетского корреспондента, по ошибке приняв его за израильтянина. И хотя он пытался идентифицировать себя, ему не поверили.

Футбольное событие года в Катаре стало гораздо большим событием, чем только футбольное мероприятие. Политическая подоплека в стране обострена до предела. Кажется, что с течением времени отношение к израильтянам, которые находятся в арабской стране, ухудшается.

Арабские болельщики неоднократно угрожали, кричали и отказывали израильтянам в праве на присутствие на чемпионате мира в Катаре, а прошлой ночью перешли к действиям.

В социальных сетях распространили видео, где арабские фанаты напали на египетского журналиста, ошибочно приняв его за израильтянина. Они угрожали ему и прогнали его с места происшествия.

Журналист защищался и пытался объяснить, что он египтянин, но агрессия арабских экстремистов выплеснулась наружу. Они не поверили ему, поскольку ранее израильские журналисты много раз выдавали себя за иностранных журналистов во время игр в Катаре.

Одним из таких журналистов является Раз Шечник, корреспондент YNET по играм чемпионата мира. В прошлый четверг Шачник сказал одному из арабских болельщиков на чемпионате мира, что он из Эквадора.

Ранее Курсор писал, что штаб по борьбе с террором просит израильтян не летать в Катар.

Еще мы писали, что еврейские организации заявили, что, хотя им было обещано что, Катар не позволит продавать или предлагать приготовленную кошерную еду посетителям чемпионата мира по футболу.