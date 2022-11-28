Штаб по борьбе с террором просит израильтян не летать в Катар

Штаб по национальной безопасности обратился к гражданам Израиля с просьбой воздержаться от поездок в Катар «без острой необходимости», чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Об этом сообщает издание «Детали».

Израильтян предупредили о возможном присутствии террористических элементов в стране, которые несут риски для их безопасности. Представители штаба отметили, что уровень угрозы для израильтян, посещающих Катар, оценен как средний (третий по четырех бальной шкале).

Тем, кто уже находится на территории страны, настоятельно рекомендуют не разговаривать на иврите, не брать участия в спорах и конфликтах и не афишировать свою национальную принадлежность.

«Курсор» писал ранее, что журналист 11-го канала ИТВ Дор Хофман рассказал о двух неприятных ситуациях, в которые он попал в Катаре вместе со своей съемочной группой. По его словам, они заказали такси, но водитель решил высадить их из своего автомобиля, когда узнал, что журналисты родом из Израиля.

Еще мы писали, что еврейские организации заявили, что, хотя им было обещано иное, Катар не позволит продавать или предлагать приготовленную кошерную еду посетителям чемпионата мира по футболу.

Напомним, что представитель делегации Министерства иностранных дел на Чемпионате мира-2022 Алон Лави поделился впечатлениями от пребывания в Катаре, с которым Израиль не имеет дипломатических отношений.