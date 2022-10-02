Что будет с организмом человека, если не спать в течение недели

Пока вы спите, ваше тело совершает необходимое «техническое обслуживание», оно экономит энергию и хранит новую информацию.

Сон — неотъемлемая часть жизни, от которой зависит наше как физическое, так и психологическое здоровье. Организм человека нуждается в перезагрузке, поэтому важно обеспечивать себе хороший отдых. Но что будет, если на неделю забыть про сон?

Об этом пишет What if.

Эксперты говорят, что первый день без сна прошел бы нормально. Человек был бы менее энергичен и бдителен, но вполне сохранял бы нормальное функционирование. Но ближе к ночи, спустя 24 часа, будет чувствоваться повышенная усталость и плохая концентрация внимания.

Спустя 36 часов в организме нарушится выработка гормонов кортизола и инсулина, поэтому человек будет нерассудительным и у него будут наблюдаться нарушения речи.

После 48 часов без сна иммунная система нарушится. Тело человека начнет готовиться к угрозам для здоровья, таким как вирусы и бактерии. Будут нарушения мыслительного процесса. Человек станет раздраженным, тревожным и подавленным.

Через 72 часа восприятие человека значительно изменится и могут начаться галлюцинации. В конечном итоге состояние сильно ухудшится.

«Курсор» писал ранее, что сделать процесс просыпания более продуктивным и снизить уровень стресса помогут несколько правил и отказ от утренних ритуалов.