Это нельзя делать сразу после пробуждения: названы пять вредных привычек

Сделать процесс просыпания более продуктивным и снизить уровень стресса помогут несколько правил и отказ от утренних ритуалов.

Встал «не стой ноги». Обычно так говорят о людях, пребывающих в течение дня в дурном настроении.

Возможно, все дело в том, как мы переходим из состояния сна в бодрствующее состояние? Портал U-News рассказывает о пяти привычках, которые с легкостью могут убить настроение на весь день.

Нажать кнопку «повтора сигнала» на будильнике

Провести в постели еще несколько минут прежде, чем окончательно проснуться, всегда заманчиво, но кнопка повтора сигнала может принести больше вреда, чем пользы. Сон, обволакивающий мозг на пять-десять минут, не восстанавливает силы и может сделать организм еще более сонным. Большая часть последней части нашей фазы сна состоит из быстрого сна, который считается восстановительным. Поэтому, если вы нажимаете кнопку повтора, то вы нарушаете этот процесс.

Оставаться в позе «клубка»

Для некоторых сон в позе «клубка» является нормой, однако врачи советуют хорошенько растянуться после пробуждения. Это усилит кровоток, за счет чего организм получит необходимую энергию и позволит бодро встать с постели.

Проверять электронную почту

Такая привычка повышает уровень стресса и может негативно отразиться на настроении днем. Специалисты советуют сначала дать себе время очнуться.

Пить кофе

Для многих кофе – это в первую очередь мотиватор встать с постели. Но тем, кто просыпается очень рано, лучше подождать прежде, чем варить его. Известно, что кофеин влияет на выработку кортизола, также называемого гормоном стресса. Употребление кофе до 10 часов утра может сделать кофеин неэффективным и нарушить выработку этого гормона.

Остаться в постели

Кровать должна быть «святилищем», предназначенным исключительно для сна. Если просыпаясь утром, оставаться в постели какое-то время, то можно запутать мозг, который начнет воспринимать его как место бодрствования. В результате в будущем могут возникнуть проблемы из-за бессонницы. Если после пробуждения все еще хочется расслабиться, лучше пересесть на любимый диван.

Как сообщал Курсор, китайские ученые выяснили, чем опасен дневной сон.

Также Курсор писал о том, что названо точное время сна, которое может навредить вашему здоровью.