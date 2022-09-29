Что нужно исключить из рациона, чтобы избежать депрессии

Чтобы бороться с пессимистическими настроениями нужно стараться абстрагироваться от тяжелых будней и переключаться хотя бы иногда на приятные хобби или занятия, наладить свой режим и питание.

Ученые провели ряд исследований влияния пищи на психическое состояние человека. В ходе экспериментов было установлено, что еда может повышать, а может и понижать настроение. Сюда не относятся кратковременные ощущения, а только длительное воздействие.

Так, в верхней строчке списка сопутствующих депрессии продуктов находятся кофе, красное мясо и сладости. Особенное внимание стоит обратить любителям этого напитка.

От кофе со временем появляется зависимость. Причиной тому кофеин, который действует на организм подобно легкому допингу. Если прекратить привычное поступление кофеина в организм, нервная система начинает испытывать недостаток, и требовать новых порций допинга снова и снова. Такое состояние приводит к напряжению, раздражительности и, как следствие, депрессии.

Подобно кофеину, сахар из сладостей постоянно воздействует на центры удовольствия в головном мозгу человека. При отсутствии привычной сахарной подпитки, сладкоежки испытываю ощущения подобные любителям кофе.

Красное мясо нагнетает депрессию по иному. Оно очень долго переваривается в желудке. Сам процесс пищеварения начинает сопровождаться выделением токсинов, которые и нагружают нервную систему. В результате человек начинает чувствовать беспричинные чувства усталости и волнения. Замените красное мясо диетическими сортами. Это положительно скажется на здоровье и снизит нагрузку на нервную систему.

Не забывайте, что еда – это своеобразный наркотик. Если использовать ее как инструмент в борьбе с плохим настроением (употреблять фаст-фуд, кофе, сладости), то стресс не уйдет, а только усилится, добавив при этом еще и проблемы с лишним весом.

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