Что помогает похудеть: три простых совета от экспертов

Если хотите сбросить пару лишних килограмм, тогда стоит уделить время физической активности и пересмотреть свой рацион. Но помимо этого, в борьбе с лишними килограммами могут помочь и другие советы.

Об этом сообщает издание Wworld.

Эксперты, опираясь на исследовательские данные, говорят, что рацион стоит обогатить оливковым маслом и молоком. В первом продукте содержится олеиновая кислота, которая снижает желание есть за счет образования специфического гормона в кишечнике. А вот в «молочку» входит линолевая кислота, которая стимулирует жировой обмен и способствует наращиванию мышечной массы.

Также во время похудения стоит есть регулярно, но маленькими порциями. Пропускать приемы пищи не рекомендуется. Трехразовое питание достаточно эффективно для поддержания стабильного уровня сахара и других показателей. Но, в каждом из трех приемов пищи должен присутствовать белок.

Кроме этого, эксперты рекомендуют после еды выпивать чашку мятного чая, потому что мята стимулирует выработку желчных соков, активируя процессы сжигания жира. А масло перечной мяты может снижать тягу к сладкому.

«Курсор» писал ранее, что так называемое интервальное голодание предполагает ограничение времени принятия пищи, которое необходимо совмещать с интенсивными физическими нагрузками. Она помогает женщинам сбрасывать больше лишнего веса, как показало исследование ученых из Норвегии.