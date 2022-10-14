Врач рассказал, как интервальное голодание поможет сбросить лишний вес

Так называемое интервальное голодание предполагает ограничение времени принятия пищи, которое необходимо совмещать с интенсивными физическими нагрузками. Она помогает женщинам сбрасывать больше лишнего веса, как показало исследование ученых из Норвегии.
Об этом пишет ukrhealth.net.
Ученые привлекли к экспериментам 131 женщину в возрасте от 19 до 45 лет. Четверть практиковал именно отрывочную диету, четверть следовала высокоинтенсивной интервальной тренировке, четверть сочетала ту и другую, а остальные женщины находились на своем обычном питании и уровне физических нагрузок.
Именно первый тип рациона, то есть то же отрывочное питание в сочетании с интенсивными тренировками позволило потерять вдвое больше лишнего веса по сравнению со всеми другими подходами. По сравнению с контрольной группой участницы первого режима потеряли 2,1 кг за 7 недель.
При высокоинтенсивной ходьбе и беге этот показатель составил 1,7 кг. Но если женщина объединяла отрывочную голодовку и интенсивные нагрузки, то теряла 3,6 кг.
Еда в течение более короткого периода означает, что люди сокращают количество потребляемых калорий. Однако физические нагрузки также важны, поскольку они помогают организму более эффективно сжигать жир, как установили ученые Норвежского университета науки и технологии.
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