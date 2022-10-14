Врач рассказал, как интервальное голодание поможет сбросить лишний вес

Норвежские исследователи доказали, что так называемая прерывистая диета, любимая знаменитостями, вдвое эффективнее лишает лишнего веса, чем другие рационы. При этом ее нужно совмещать с высоким уровнем физической активности.

Так называемое интервальное голодание предполагает ограничение времени принятия пищи, которое необходимо совмещать с интенсивными физическими нагрузками. Она помогает женщинам сбрасывать больше лишнего веса, как показало исследование ученых из Норвегии.

Об этом пишет ukrhealth.net.

Ученые привлекли к экспериментам 131 женщину в возрасте от 19 до 45 лет. Четверть практиковал именно отрывочную диету, четверть следовала высокоинтенсивной интервальной тренировке, четверть сочетала ту и другую, а остальные женщины находились на своем обычном питании и уровне физических нагрузок.

Именно первый тип рациона, то есть то же отрывочное питание в сочетании с интенсивными тренировками позволило потерять вдвое больше лишнего веса по сравнению со всеми другими подходами. По сравнению с контрольной группой участницы первого режима потеряли 2,1 кг за 7 недель.

При высокоинтенсивной ходьбе и беге этот показатель составил 1,7 кг. Но если женщина объединяла отрывочную голодовку и интенсивные нагрузки, то теряла 3,6 кг.

Еда в течение более короткого периода означает, что люди сокращают количество потребляемых калорий. Однако физические нагрузки также важны, поскольку они помогают организму более эффективно сжигать жир, как установили ученые Норвежского университета науки и технологии.

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.