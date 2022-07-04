Что произойдет с организмом, если съедать каждый день по два огурца

Про терапевтический эффект огурцов для нашего организма знали еще в Древнем Риме. Современные исследователи согласны с коллегами из прошлого.

Огурцы выводят токсины, помогают сбросить вес, делают кожу чистой и препятствуют ее старению. Потому их обязательно нужно включить в рацион.

Об этом рассказал доктор Пулок Мукерджи из Университета Джадавпер (Индия), передает rbc.

Врач говорит, что овощ нужно употреблять часто — как минимум по два каждый день, если вы хотите стать стройнее и сохранить молодой внешний вид надолго.

Дело в том, что огурец — продукт с так называемой «отрицательной калорийностью». Это означает, что на переваривание овоща организм потратит больше калорий, чем получит. При этом благодаря содержащейся клетчатке, он даст чувство сытости

Секрет в уникальном составе овоща — он на 95% состоит из воды, остальное — клетчатка. Благодаря этому у любителей огурцов улучшается перистальтика кишечника.

Также в огурцах есть тартроновая кислота, которая препятствует образованию жира.

Доктор Мукерджи советует употреблять огурцы вместе с кожурой, в которой максимальная концентрация полезных веществ и витаминов (К, А, С, группы В, а также минералы — железо, калий, фосфор, медь и магний).

Овощ рекомендуют употреблять людям, склонных к полноте и диабетикам. Ведь минеральный состав продукта способствует снижению уровня сахара в крови, очищению сосудов и выведению излишков жира из организма.

Курсор также рассказывал, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.