Что съесть утром, чтобы не переедать днем: советы экспертов

Ученые еще раз доказывают, что утренний прием пищи имеет важное значение для вашей фигуры. К тому же важно не только то, когда вы едите, но и что именно.

Авторы лонгитюдного исследования проанализировали данные и показатели более 9 тысяч участников и нашли компонент завтрака, который помогал многим уменьшить чувство голода в течение дня.

Об этом пишет Healthline.

Средний возраст 9 341 участника составлял 46 лет. Эксперимент длился с мая 2011 года по июнь 2012 года. В течение этого периода ученые тщательно исследовали образ жизни всех участников: оценивали рацион, график приемов пищи, физическую активность. Ниже приводим средние показатели количества потребленных компонентов с едой в течение дня у всех людей:

18% белка;

43% углеводов;

31% жира;

2% клетчатки;

4% спиртов.

Однако главным открытием стало то, что участники, которые делали упор на белковых продуктах во время завтрака, были склонны есть меньше в течение дня. Те же, кто игнорировал белок во время первого еды, ели больше.

Интересно, что среди участников второй группы была тенденция замены полезных белковых продуктов на высококалорийные, насыщенные жирами, быстрыми углеводами, сахаром и солью. Они также игнорировали полезные зерновые продукты, овощи, бобовые, фрукты, молочные продукты и мясо.

У участников, которые не любили белок на завтрак, были худшие пищевые привычки, немало вредных продуктов в рационе. И вдобавок они чувствовали себя менее энергичными в течение дня, несмотря на то, что потреблялось больше еды.

Именно поэтому исследователи рекомендуют обратить внимание на количество белков в рационе, ведь этот незначительный аспект влияет на способ и качество жизни в целом. Напомним, что белок является необходимым нутриентом для тела, его организм использует для регенерации тканей и создания новых клеток.

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