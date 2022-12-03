Ученые нашли связь между загрязнением воздуха и смертью новорожденных

Группа ученых, связанных с несколькими учреждениями в Китае, работающая с одним коллегой из США, обнаружила связь между загрязнением воздуха и количеством мертворожденных детей, особенно в более бедных странах.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, группа сослалась на данные Департамента медицинских исследований USAID, чтобы узнать больше об этой связи.

Мертворожденные дети умирают незадолго до или во время родов. Предыдущие исследования показали, что ежегодно в мире происходит примерно 2 млн таких беременностей, в основном в бедных, неразвитых странах. И чаще всего мертворождения происходят из-за аномалий развития плода, осложнений во время родов, проблем с плацентой или проблем со здоровьем у матери. В этой новой работе исследователи подозревают, что загрязнение воздуха также может играть роль, что может объяснить, почему в странах третьего мира происходит так много мертворождений.

Чтобы найти связь между качеством воздуха и мертворожденными детьми, ученые сопоставили данные опросов Министерства здравоохранения, сравнив количество мертворожденных детей по странам с уровнями загрязнения воздуха, уделяя особое внимание загрязнению воздуха мелкими частицами.

В своем анализе ученые обнаружили яркую закономерность: страны с более высоким уровнем мертворожденных детей имели более высокий уровень загрязнения воздуха мелкими частицами. Лидером списка была Индия, страна с самым высоким средним числом мертворождений — 217 000 из 25 млн таких случаев каждый год. Индия также находилась в верхней части списка стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами — предыдущие исследования показали, что средний уровень загрязнения составляет 60,15 мкг/м 3. ВОЗ установила норму 5 мкг/м 3 в качестве безопасного уровня загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами.

по словам ученых, их работа может быть использована в положительном ключе. Зная, что вдыхание загрязненного воздуха может увеличить риск мертворождения, будущие матери могут принять меры для снижения риска. В частности, беременные могут носить маски N95, выходя на улицу, и, если возможно, вообще не выходить на улицу в особенно плохие дни и/или использовать очистители воздуха в помещении.

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