Дефицит какого витамина вызывает проблемы с памятью

Келли Сомелар-Дурац, кандидат медицинских наук Тартуского университета, рассказала эстонскому изданию, что витамин D является важным микроэлементом, играющим значительную роль в работе нервной системы.

«Как одна из групп риска, пожилые люди больше подвержены риску дефицита витамина D, чья способность синтезировать витамин D в коже снижена и которые потенциально меньше подвержены воздействию солнечного света», — пояснила она.

Цель экспериментов исследователей на мышах состояла в том, чтобы выяснить, ухудшает ли длительный недостаток витамина D когнитивные функции при старении и как это влияет на восприимчивость к стрессу.

Келли Сомелар-Дурац рассказала, что для эксперимента мышей разделили на две группы в зависимости от потребляемой ими пищи: контрольную группу и группу с дефицитом витамина D, в рационе которой отсутствовал витамин D. Через пять месяцев после начала дефицитного рациона у мышей оценивали память. Результаты экспериментов показали, что дефицит витамина D ухудшал кратковременную и долговременную память мышей. Затем половину мышей в каждой группе подвергали хроническому непредсказуемому умеренному стрессу, чтобы оценить, может ли дефицит витамина D усиливать негативные последствия длительного стресса. После стресса оценивали консолидацию и повторное обучение памяти о страхе, связанном с окружающей средой. Кроме того, было протестировано поведение мышей по уходу за собой.

«Дефицит витамина D ухудшил консолидацию памяти о страхе и способность мышей к повторному обучению. В отличие от мышей в контрольной группе, мыши с дефицитом витамина D не забывали негативный стимул, ранее испытанный в определенной среде», — сказал докторант.

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