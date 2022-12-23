Назван возраст, после которого продолжительность сна увеличивается

Однако нашлись и те, кто спят по 20 – 40 минут дольше независимо от возраста.

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, с помощью которой организм восстанавливает силы, а это позитивно отражается как на физическом, так и на эмоциональном здоровье человека. Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, после какого возраста люди начинают спать больше.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Эксперты провели опрос среди 730 тыс. человек из 63 стран. Оказалось, в возрасте от 30 до 50 лет респонденты спали менее семи часов в сутки, но после 53 продолжительность сна увеличилась. 60-летние респонденты сообщали о том, что спали по семь часов и более.

Ученые также обнаружили, что в некоторых странах люди спят на 20-40 минут дольше независимо от возраста. В список этих государств вошли Албания, Словакия, Румыния и Чехия.

«Курсор» писал ранее, что многие люди пытаются уменьшить усталость с помощью кофе и подобных бодрящих напитков. Но, по словам психолога, есть простой и здоровый способ придать новый импульс сегодняшнему дню.

Еще мы писали, что существует утверждение, что ложиться спать необходимо до 12 часов ночи, потому что после этого времени в организме перестают вырабатываться некоторые гормоны. Но врач-сомнолог Дарья Лебедева назвала это мифов.

Напомним, что на качество сна может влиять рацион питания. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета (США).