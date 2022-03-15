Деньги сами липнут к рукам: названы самые богатые знаки зодиака

Если проанализировать список богатейших людей в мире по версии журнала Forbes, окажется, что самый состоятельный знак зодиака — Лев. На долю его представителей приходится 14% капитала «золотой сотни».

Об этом сообщает журнал «Elle».

Также лет показывают впечатляющие денежные результаты и Близнецы с Водолеями (по 11%), и Овны с Весами (по 10%). Неплохие шансы заработать миллиард долларов есть и у Тельцов, и у Рыб (7,7%), чуть скромнее — Скорпионы и Козероги (6,6%). В отстающих —Девы, Стрельцы и Раки.

ОВЕН

С детства Овен не может усидеть на одном месте. В последствии, это проявляется и в карьере — представители этого знака не любят работать в одном направлении долгое время. Причина — и бурный темперамент, и желание добиться большего, но, возможно, на другом поприще. Неуемные амбиции Овнов — их двигатель прогресса. Сильные, волевые, конкурентоспособные. Не удивительно, что по жизни они комфортнее всего чувствуют себя вальяжно развалившись в кресле руководителя и отдавая распоряжения. Необходимое условие крупного заработка — драйв от работы. Правда и то, что крупные суммы денег в их кармане долго не задерживаются. Природная храбрость и импульсивность часто делает их героями нашей жизни — сотрудниками полиции, пожарными… Профессии, благодаря которым «барашки» могут сколотить огромное состояние: спортивный тренер, бизнес-аналитик, архитектор, дизайнер интерьеров, промоутер, политик, телеведущий.

ТЕЛЕЦ

Любовь к деньгам заложена в крови Тельцов. Среди всех знаков зодиака они больше других ориентированы на богатство. Их важное преимущество заключается в том, что они умеют экономить заработанные средства. Их самая главная цель — окружить себя красивыми, вкусными, высококачественными вещами и жить в максимальном комфорте. Для этого «бычкам» и нужны деньги.

В астрологии Тельцы представляют второй Дом — обитель финансов: им не приходится заставлять себя работать. Больше всего Тельцы ценят стабильность. Поэтому на работе им нужны определенные гарантии: фиксированное время отпуска, хорошая страховка, заработная плата день в день. Решительные и честные они отлично взаимодействуют в команде. Лучше всего Тельцы работают с вещами, а не с людьми. Они достигают высоких результатов в тех сферах, где могут применить логические рассуждения. Из Тельцов выходят отличные аналитики, финансисты, медицинские и научные исследователи, шеф-повара, ландшафтные дизайнеры, юристы. Им подходит работа с цветами, едой, ювелирными украшениями и предметами роскоши.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы умеют делать несколько дел одновременно. Обладатели подвижного, творческого ума — никогда не знаешь, что они собираются сказать. В первое мгновение они полностью согласны с тем, что вы говорите и делаете; но немного подумав, могут резко изменить свое мнение. Это один из тех редких знаков, который может бросить успешную и денежную работу, только потому, что недолюбливает начальство.

Близнецы — мечтатели. Они постоянно стараются выделиться на рабочем месте, вы безошибочно определите их даже в большом коллективе. Не выносят рутинных занятий. Близнецы оптимистичными и полны энергии — они должны получить возможность выразить себя, вместо того, чтобы ограничиваться традиционными правилами. Хотите сделать Близнеца богатым и счастливым? Дайте ему работу в тех областях, где необходимо реализовать творческий и интеллектуальный потенциал: от музыкальной индустрии до компьютерной графики.

РАК

Раки склонны накапливать деньги. Не обязательно космические суммы, но вполне достаточные для того, чтобы быть абсолютно уверенными в завтрашнем дне. Есть люди, которые могут ежедневно заниматься тем, во что сами не верят. Раки к ним не относятся. Они должны твердо знать, что принест им дело, над которым они работают. Как правило, к такому выводу они приходят в возрасте 30+.

Другая крайность Рака, которая часто мешает их персональному финансовому благополучию — работа на бескорыстных основаниях: «за идею» или в благотворительных целях. Если представители этого крайне чувствительного знака и добиваются независимости в деньгах, то, как правило, это происходит в сфере услуг, юриспруденции, работе с детьми и животными.

ЛЕВ

Лев — «царь» среди зодиаков. Ну как при таком статусе можно быть бедняком! Их амбиции и неуемное желание похвастаться настолько велико, что это чувство изо дня в день толкает их к увеличению благосостояния. Им постоянно необходимо выделяться — слепое следование не для них. В работе они не ищут опоры, а целенаправленно и в одиночку идут к намеченной цели. Их нельзя торопить — Львы работают в своем собственном ритме. Что касается денег, для чувства удовлетворения им необходимо получить сумму с большим количеством нулей. Еще один стимул к богатству — семья: им важно принести домой заработок/награду, чтобы показать второй половинке, как хорошо они справляются с ролью добытчика. Львы с осторожностью тратят деньги: каждый раз им требуется для этого весомое обоснование.

Львы — любимчики у начальства. Это и не удивительно: бесстрашные, непосредственные, изобретательные и вдохновляющие — они приносят компании успех и высокие прибыли. Лучше всего работают, когда находятся в центре внимания. (Противиться их обаянию бесполезно!) Метят на те позиции, которые приносят статус и власть. Отлично справляются с ролью генерального директора, гида, агента по продаже недвижимости, нотариуса, дизайнера (мода — их стихия). Занимают высокие должности на государственной службе.

ДЕВА

Девы любят трудиться. В астрологии этот знак связан с Шестым домом, в компетенцию которого входят здоровье, работа и служение. Девы вполне удовлетворены и профессиональным ростом, и богатством, которое приходит к ним со временем. Между 20 и 30 годами они могут колебаться между несколькими направлениями деятельности, прежде чем окончательно определятся в выборе пути. По карьерной лестнице движутся не просто шагами, а впечатляющими прыжками. Они будут процветать в издательском деле, редактуре, медицине, бухгалтерском учете, лингвистике и в сфере питания.

Как начальники стремятся быть добрыми и справедливыми. Известны своим перфекционизмом, опрятностью. Поэтому из них получаются великолепные визажисты, парикмахеры, мастера маникюра. Другая рабочая страсть Дев, которая сулит заработок, — статистика и исследования.

ВЕСЫ

Для триумфального успеха в делах Весам необходимо работать в крупной компании. Это не тот тип личности, который вынесет работу в одиночку в замкнутом пространстве. Им нужен размах и масштаб — они процветают в непрекращающемся «жужжании» вокруг. Весы готовы решать чужие проблемы. В коллективе им часто отводится роль миротворцев. (Что бы мы без них делали?!) Часто преуспевают в творческих профессиях, сфере искусств, работе с аудиторией. Солидную прибыль в делах может принести индустрия развлечений: их богатство — результат популярности и славы. Среди других вакантных предложений — научные и исследовательские лаборатории, торговля, трэвел-индустрия, декор интерьеров и, не исключено, религиозное служение.

СКОРПИОН

Любовь и ненасытное стремление к богатству — черта Скорпионов. Так велят сами звезды: знак относится к Восьмому астрологическому дому. В его власти находятся общественные деньги, вопросы наследства, кредиты, большой бизнес. Типичный Скорпион может быть отличным бизнесменом: у него прекрасно развита интуиция, которая вовремя сообщает, где и как можно «поймать большую рыбу».

Будьте бдительны: как правило, если Скорпион не состоялся в профессии в возрасте 39 лет, получить финансовое благополучие в дальнейшем будет крайне сложно. Типичное поведение Скорпиона: медлить до последнего, а затем, когда время уже на исходе — бросится на дело, как на амбразуру, и блестяще его завершить. Их стихия — трудноразрешимые задачи; то, над чем придется поломать голову. Даже от работы мечты они редко получают удовольствие: счастье и наслаждение — прерогатива исключительно личной жизни. Финансовую стабильность этому знаку может принести сфера высоких технологий, телекоммуникаций и страхования. Кроме того, из них получаются зажиточные юристы, ученые и хирурги.

СТРЕЛЕЦ

Денежная фортуна улыбается Стрельцам. При этом им крайне тяжело заниматься рутинной работой, они должны обязательно знать, что их профессия имеет перспективы и возможности для роста. Только в этом случае они добиваются больших результатов. Этот знак сложно обвинить в нечестности, они никогда не бегут от проблем и с радостью протягивают руку помощи.

Стрельцы живут «здесь и сейчас», поэтому всегда стараются максимально быстро сделать свою работу. Будьте внимательнее: такая скорость может быть истолкована начальством, как легкомысленность и небрежность. Выберете сферу деятельности, где быстрый ритм будет оценен по достоинству — и готовьтесь так же быстро пополнить свой счет на круглую сумму. Стрельцы предпочитают общество людей, которые не боятся заработать большие (очень большие!) деньги. Они становятся отличными боссами — справедливыми, спокойными, рассудительными. Природное остроумие часто помогает им с юмором и тактом разрядить напряженную обстановку в коллективе. Сферы влияния Стрельцов — работа в области образования, спорта, окружающей среды, государственная служба, консультирование. Они очень любят путешествовать и готовы не вылезать из командировок.

КОЗЕРОГ

Звезды благоволят в делах Козерогам. В отличие от других знаков, деньги как таковые их не привлекают, они уперто стремятся к власти. Козерог очень амбициозны и во что бы то ни стало стремятся стать лучшими в своей профессии. Их знак расположен в Десятом доме — это место для карьеры и самых высоких достижений в жизни. Не удивительно, что они часто занимают руководящие должности или участвуют в таком деле, где имеют наибольшее влияние на других.

Даже на отдыхе их мысли всегда заняты работой, новыми идеями и стратегическими планами. Не смотря на плохое самочувствия или семейные проблемы, они не позволят делу страдать. Никогда не тратят время впустую. Хотя большинство людей рады получить продвижение, Козерог примет его, только если почувствует, что достоин этого места. Если нет — может порекомендовать другого человека вместо себя на выигрышную позицию. Так же, как горные козлики взбираются по камушку на отвесные скалы, чтобы попасть на самый пик, решительные и настойчивые Козероги будут делать все возможное, чтобы добиться своего. Трудоголизм — их главное зодиакальное заболевание. Лучшие вакансии: редактор, банкир, бухгалтер, консультант по управлению, организатор, застройщик, оценщик, программист.

ВОДОЛЕЙ

Богатство может прийти к Водолеям через реализацию их оригинальных идей и новых открытий. Часто в денежных вопросах руководствуются интуицией (даже если речь идет об очень больших суммах и риск потерять все велик) и редко ошибаются.

Родившихся под этим знаком людей очень сложно загнать в рамки или установить ограничения, они подчиняются только своим собственным правилам. Они будут выступать против корпоративной среды, требовать выражения свободы мысли и передвижения. Если они чувствуют, что делают что-то хорошо — продолжают, нет — тут же бросают, не прилагая малейших усилий, чтобы исправить ситуацию. Водолеи работают «на ощупь», по наитию.

Крайне любопытные, они исследуют все необычное и легко пускаются в авантюры, в том числе финансового характера. Чтобы заработать деньги им стоит взяться за решение нестандартных задач, их «разгадка» сулит крупный куш. С целью обогащения стоит присмотреться к быстро развивающейся области IT. В числе возможных прибыльных вакансий: дизайнер, музыкант, изобретатель, пилот, фермер.

РЫБЫ

Если Рыбы не находят свое место в жизни примерно к 28-30 годам, в будущем им будет очень трудно отыскать «любимую гавань». Богатство обычно приходит к ним из творческой сферы — музыка, танцы, фотография, ювелирное искусство, веб-дизайн, мультимедиа. Они часто действуют интуитивно. Если ваш парикмахер-стилист Рыбы, он не только сделает вам современную и уникальную стрижку, но это будет именно то, что подходит вам лучше всего. Немало Рыб и среди астрологов.

К своей работе они относятся как к браку: ищут наиболее благоприятные условия и занимают позицию, где могут помочь людям в решении сложных вопросов или проблем. Они часто испытывают экстремальные карьерные взлеты и падения. Подобно отважному капитану, они остаются на корабле, даже если он тонет. В числе прибыльных «рыбных» вакансий: художник, психолог, физиотерапевт, ветеринар. Они доминируют в числе сотрудников авиакомпаний, сфере недвижимости, ландшафтного дизайна и спа-услуг.