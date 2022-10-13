Дерматолог рассказала, какой овощ поможет добиться сияющей и безупречной кожи

Средство может творить чудеса с жирной кожей, стареющей кожей, кожей, склонной к акне, и даже с сухой и чувствительной кожей.

Морковь не только добавляет вкуса, но и является идеальным суперпродуктом! Она не только богата клетчаткой, но также насыщена необходимыми витаминами и минералами, бета-каротином и многими антиоксидантами. Однако мало кто знает, что морковь также является незаменимым ингредиентом для ухода за кожей.

Так, HealthShots предложили рецепт морковной маски для лица.

Эту маску для лица легко сделать дома, и она мгновенно подарит вам сияние на миллион долларов. Ее можно использовать два раза в неделю.

Доктор Ниведита Даду рассказала HealthShots о многих преимуществах этой маски для лица.

1. Осветляет кожу

Морковь для маски для лица помогает получить сияющую чистую кожу. Морковь содержит бета-каротин, витамин С, витамин К и пищевые волокна. Все эти питательные вещества делают вашу кожу яркой и устраняют все проблемы с кожей.

2. Удаляет токсины

Морковная маска для лица делает вашу кожу сияющей безупречной. Он омолаживает кожу, удаляя мертвые клетки. Витамин А в моркови смывает излишки масла и сохраняет кожу свежей и свободной от токсинов. Он отлично работает для жирной кожи, увлажняет кожу и улучшает цвет лица. Он также защищает от бактерий, вызывающих кожные инфекции.

3. Увлажняет сухую кожу

Морковь, богатая калием, избавляет кожу от сухости, проникая в ее слои. Эта маска глубоко увлажняет кожу и придает ей сияние.

4. Обеспечьте защиту от солнца

Бета-каротин и каротиноиды, содержащиеся в моркови, защищают кожу от лучей UVA, а также устраняют загар.

5. Замедление старения

Средство может творить чудеса с жирной кожей, стареющей кожей, кожей, склонной к акне, и даже с сухой и чувствительной кожей.

6. Уменьшение воспаления

Благодаря бета-каротину, он помогает уменьшить воспаление кожи, что делает его идеальным для людей с розацеа, экземой, псориазом, сыпью или склонной к акне кожей.

Вот как приготовить морковную маску для лица:

Приготовьте под давлением две моркови до мягкости. Разомните морковь и дайте остыть. Как только они достигнут комнатной температуры, добавьте к ним чайную ложку меда. Теперь выдавите туда половинку лимона. Все смешать, чтобы получилась пастообразная консистенция.

Как использовать эту маску для лица:

Очистите лицо с помощью влажного ватного диска. Нанесите тонкий слой этой морковно-пюреобразной смеси на лицо. Дать полусохнуть. Вы можете заниматься своими повседневными делами или наслаждаться просмотром телевизора. Смочите лицо и снимите маску круговыми движениями. Вытрите насухо и нанесите увлажняющий крем на основе геля.

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