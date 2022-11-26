Дерматологи назвали три ингредиента, которые делают кожу упругой

В то время как кожа естественным образом и неизбежно сморщивается и обвисает с возрастом, дерматологи рекомендуют несколько проверенных ингредиентов для ухода за ней.

SheFinds.com связались с дерматологами и экспертами по уходу за кожей, чтобы узнать больше о трех проверенных ингредиентах, часто встречающихся в сыворотках, увлажняющих кремах и других продуктах, которые могут помочь разгладить дряблую, морщинистую кожу в этот праздничный сезон. Продолжайте читать советы, предложения и идеи от доктора Элейн Ф. Кунг, доктора медицинских наук и основателя Future Bright Dermatology, и доктора Анны Чакон, доктора медицины My Psoriasis Team.

1. Витамин С

Чакон отмечает, что, помимо естественного старения, «самым большим фактором дряблости кожи» является воздействие солнца. Со временем «ультрафиолетовые лучи повреждают волокна кожи, называемые коллагеном и эластином, из-за чего кожа обвисает, — подчеркивает она, — растягивая ее и теряя способность быстро восстанавливаться после растяжения». Чтобы помочь бороться с этими эффектами и защитить кожу вместе с солнцезащитным кремом, Кунг рекомендует использовать сыворотку с витамином С по утрам.

2. Ниацинамед

По словам Кунг, при частом использовании сыворотки с ниацином вы, вероятно, заметите более сияющий внешний вид. «Сыворотки с ниацинамидом полезны для тона вашей кожи, потому что они помогают регулировать пигмент, а также помогают уменьшить покраснение», — говорит она.

3. Гиалуроновая кислота

Чакон рекомендует наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой на только что очищенную кожу на ночь, чтобы мгновенно придать коже более увлажненный вид. Этот ингредиент, по ее словам, помогает «пополнять и удерживать влагу в коже».

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