Психиатр назвала десять признаков того, что вы ненавидите общение

Если вы чувствуете себя неловко в обществе и не можете разговаривать или общаться с другими, следите за этими признаками, которые показывают, что вы на самом просто ненавидите общение.

Некоторым людям нравится проводить выходные с друзьями и семьей, в то время как другие предпочитают быть в одиночестве.

HealthShots поговорил с доктором Сонал Ананда, психиатром больницы Вокхардт, Мира-роуд, Мумбаи, чтобы помочь понять, в каких случаях вы просто не любите ли вы общаться с другими.

Как люди, мы должны быть социальными людьми и должны процветать вместе. Однако не все могут иметь одинаковый характер, поэтому вполне нормально, когда люди находятся на обеих сторонах поведенческого спектра, говорит доктор Ананд.

Она отмечает: «Иногда интроверты не любят пустых разговоров, и их ошибочно называют менее общительными. Однако неприязнь к общению следует отличать от социальной фобии, паранойи или других психических расстройств, ведущих к заниженной самооценке, депрессии и, как следствие, к избеганию других».

Обратите внимание на эти 10 симптомов, которые показывают, что вы ненавидите общение:

1. Предпочитает делать что-то самостоятельно: если вы предпочитаете делать что-то самостоятельно без какого-либо вмешательства со стороны других, то это показывает, что вы не любите общаться.

2. Вам нравится быть одному: если вы один из тех людей, которые любят проводить все больше и больше времени в одиночестве или любят заниматься чем-то, что не считается участием двух человек, то это тоже симптом.

3. Нелюбовь к разговорам: нелюбовь к глубоким дискуссиям или нелюбовь сидеть и разговаривать с кем-то в течение долгого времени показывает, что вы не общительный человек.

4. Не любите встречаться с кем-то новым. Вы избегаете встреч с людьми даже по выходным? Это просто означает, что вы можете ненавидеть находиться рядом с людьми или беспокоиться о том, что вас отвергнут в результате разговора.

5. Избегаете изменений: вы пытаетесь избежать или держаться подальше от перемен в жизни, которые требуют, чтобы кто-то говорил с кем-то или искал чью-то помощь. И это потому, что ты не любишь разговаривать с людьми.

6. Наслаждаетесь собственной компанией и скучаете при общении с другими. Если вам нравится проводить время в одиночестве, а общение с другими вам скучно, это просто означает, что вы избегаете людей.

7. Избегаете вечеринок: уклоняетесь от вечеринок или общественных мероприятий и находите предлоги, чтобы вообще их пропустить.

8. Низкий уровень терпимости к фрустрации во время разговора с кем-то также может сделать вас склонным к ненависти к общению.

9. Избегание зрительного контакта. Избегание зрительного контакта и чувство дискомфорта от приемлемых социальных прикосновений, таких как рукопожатие или легкое объятие, также являются симптомами.

10. Страх быть отвергнутым. Вы чувствуете, что люди не понимают вашего чувства юмора, не понимают ваших шуток, избегают разговоров с вами или в ваших разговорах возникают неловкие паузы.

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