Доктор рассказал, как облегчить боль в ногах

Боль в суставах или дискомфорт в ногах зимой очень распространены. Проблема наблюдается особенно у пожилых людей и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Испытывали ли вы когда-нибудь сильную боль в ногах? Что ж, каждый из нас хоть раз в жизни проходил через это. Особенно в холодную погоду люди жалуются на боль в ногах при движении на свежем воздухе. Это происходит по двум причинам: во-первых, зимой снижается подвижность, могут развиться боли в ногах, которые мешают вашей повседневной продуктивности. Уменьшение пребывания на солнце, которое снижает способность организма синтезировать витамин D, является вторым основным фактором болей в ногах зимой.

Компания Health Shot связалась с доктором Маноджем Кумаром Гудлуру, старшим консультантом, хирургом-ортопедом и хирургом по замене суставов, чтобы узнать способы лечения боли в ногах в домашних условиях.

1. Соблюдайте здоровую диету. Сбалансированная диета с высоким содержанием витаминов D и C, омега-3 жирных кислот, имбиря, соевых бобов, жирного лосося, зеленых овощей, миндаля, семян и добавок коллагена будет полезна для здоровья суставов и костей.

2. Похудейте. Одной из основных причин болей в ногах является избыточный вес или ожирение, поэтому вам следует подумать о похудении. Сбросить часть нагрузки на суставы и ноги можно, избавившись от лишних килограммов.

3. Массажный пистолет: Используйте массажный пистолет на болезненных мышцах после тренировки. Это может помочь им расслабиться и способствовать восстановлению после тренировок.

4. Избегайте обезвоживания. Одной из наиболее распространенных причин судорог в ногах является обезвоживание. Судорога – это неконтролируемое мышечное сокращение. Ваши мышцы могут расслабиться благодаря жидкости в вашем теле, но когда вы обезвожены, ваши мышцы становятся возбужденными и более склонными к судорогам. Поэтому пейте воду в течение дня.

5. Горячая и холодная терапия. Вы также можете использовать холодный компресс, чтобы облегчить боль в мышцах. Это может уменьшить мышечные спазмы, отек и боль. С другой стороны, горячий компресс может помочь восстановить утомленные мышцы.

6. Регулярно растягивайтесь. Чтобы предотвратить боль, не забывайте часто растягивать мышцы ног. Упражнения, которые растягивают мышцы, способствуют гибкости.

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