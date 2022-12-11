Десять способов защитить себя от ушной боли зимой

Боль в ухе зимой или на морозе – довольно распространенная проблема. Эксперт поделился 10 советами, как с этим справиться.

Боли в ушах часто возникают зимой. Боль обычно интенсивна в ухе и его окрестностях, и со временем дискомфорт может распространиться на головной мозг.

Компания Health Shots связалась с доктором Куналом Нигамом, чтобы выяснить причины болей в ушах зимой и узнать, что с этим можно сделать.

Причин, по которым болят уши зимой, может быть несколько. Доктор Нигам говорит: «Внутренняя структура наших ушей состоит из тонких тканей, нервных окончаний и вен, которые соединяются с мозгом и горлом. Эта область также частично подвергается воздействию внешней среды, поэтому вполне логично, что на них повлияют озноб и холодный воздух».

Вот 10 советов, как справиться с болью в ушах зимой:

По словам доктора Нигама, что касается профилактических мер, первым и главным шагом является соблюдение элементарной гигиены ушей. Нечистые уши усугубляют инфекции. Наряду с этим следуйте приведенным ниже советам:

1. Держите уши закрытыми и избегайте прямого воздействия холодного воздуха, особенно если вы живете в холодном регионе.

2. Люди с проблемами носовых пазух, кашлем и простудой должны быть особенно осторожны и регулярно принимать лекарства.

3. Никогда не используйте шпильки или спички для чистки ушей. Используйте только чистые ватные палочки, с которыми нужно обращаться очень осторожно.

4. Не используйте ушные капли без надлежащей консультации.

5. Обратитесь к ЛОР-врачу даже при незначительных симптомах, поскольку промедление с лечением может привести к обострению инфекции и, в тяжелых случаях, к потере слуха.

6. Проявите особую заботу о детях по всем вышеперечисленным пунктам.

7. Обезболивающие, лекарства от аллергии и антибиотики могут быть полезны. Следуйте инструкциям вашего врача.

8. Если у вас болит ухо из-за холодной погоды, вы также можете лечить его теплым компрессом, например, влажной тряпкой.

9. Следите за тем, чтобы ухо было сухим и чистым, так как при попадании воды в ухо можно почувствовать боль.

10. Зимой старайтесь держать уши в тепле, используя шапку или шарф.

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