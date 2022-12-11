Шесть пищевых привычек, ускоряющих процесс похудения

Делаете все возможное, чтобы сбросить несколько килограммов, но безрезультатно? Следуйте этим шести привычкам питания, чтобы похудеть и ускорить сжигание жира.

Даже если вы часами тренируетесь, следите за тем, что едите, или придерживаетесь диеты с дефицитом калорий, вам все равно нужно обращать внимание на то, как вы едите. Да, ваши привычки в еде влияют больше, чем вы можете себе представить, когда пытаетесь похудеть.

Организация Health Shots обратилась к Хари Лакшми, консультанту-диетологу в больнице материнства в Ченнаи, которая рассказала об этих привычках здорового питания, которым должен следовать каждый, особенно тот, кто пытается похудеть.

1. Устраните отвлекающие факторы во время еды

Лакшми говорит: «Считается, что люди, которые меньше отвлекаются во время еды, будут правильно пережевывать пищу и сжигать калории».

2. Избегайте поздних ужинов

Это не из-за мифа о том, что ваш метаболизм замедляется, если вы едите поздно ночью. Но большинство тех, кто ест поздно ночью, отдают предпочтение высококалорийным продуктам и закускам. Это больше связано с отсутствием надлежащего режима ужина. Более того, поздний перекус может привести к кислотному рефлюксу или негативно повлиять на уровень сахара в крови.

3. Скажи нет рафинированным углеводам

По словам Лакшми, «удаление сахара и крахмала из своего рациона было бы хорошим началом. Вы можете заменить рафинированные углеводы цельнозерновыми продуктами». Низкоуглеводная диета поможет вам обуздать аппетит и снизить уровень инсулина.

4. Сбалансируйте свое питание

Как бы вы ни отчаянно стремились похудеть, вы не должны исключать из своего рациона продукты первой необходимости. Старайтесь включать в свой рацион разнообразные продукты. Ваша еда должна включать белки, жиры, овощи и сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты.

5. Выбирайте полезные жиры

Независимо от того, какую диету вы выберете, вашему телу все равно нужны жиры. Жиры с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как сливочное масло, следует использовать только в умеренных количествах. Вы можете переключиться на более здоровые варианты, такие как оливковое масло или масло авокадо. Орехи, семечки, оливки и авокадо — вот некоторые из дополнительных продуктов, которые следует добавить в свой рацион.

6. Потребляйте белок

«Многие люди теряют свою здоровую мышечную массу при похудении. Добавление сбалансированного количества белка в ваш рацион может помочь вам сохранить мышцы и энергию», — говорит Лакшми. Таким образом, добавление достаточного количества белка в ваш рацион необходимо и неизбежно.

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