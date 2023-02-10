Детская косметика содержит ядовитые химические вещества – исследование

Ядовитые химические вещества, которые часто используются в косметике, особенно опасны для детей из-за их неразвитой иммунной системы.

Новое исследование Колумбийского университета в США показывает, что большинство детей растут в США, используя косметику и средства по уходу за телом, которые содержат вредные химические вещества и материалы, которые могут вызывать рак, такие как свинец и асбест.

Авторы исследования, опубликованного в Journal of Environmental Research and Public Health, провели более 200 опросов и обнаружили, что 79% родителей сообщили, что их дети в возрасте 12 лет и младше пользуются косметикой и средствами по уходу за кожей, предназначенными для детей.

Более ранние исследования предупреждали, что такие продукты часто содержат ядовитые химические вещества, такие как свинец, асбест, фталаты и формальдегид. Кроме того, похоже, что ядовитые химические вещества, содержащиеся в косметике для детей, особенно опасны для младенцев и маленьких детей. Эти химические вещества связаны со многими проблемами со здоровьем, такими как рак, проблемы с нервным развитием и другими серьезными и необратимыми последствиями для здоровья.

«В связи с растущим количеством доказательств вредных ингредиентов, часто включаемых в косметику для взрослых, а также биологической восприимчивости детей к воздействию токсикантов, важно выяснить, как дети используют косметику и продукты для тела, чтобы [количественно] оценить риск и повысить безопасность», — написали исследователи.

Из всех детей, участвовавших в исследовании, около 54% ​​пользовались косметикой как минимум раз в месяц. Еще 12% использовали его каждый день, а 20% каждый раз носили макияж по восемь и более часов. Треть детей даже сообщили о случайном проглатывании продуктов в течение последнего года.

«Дети особенно восприимчивы к негативному риску для здоровья, связанному с химическими веществами, которые часто встречаются в косметике. Кроме того, маленький размер детского тела, быстрая скорость роста, развивающиеся ткани и органы и иммунная система делает их биологически чувствительными к воздействию ядовитых веществ», — объясняет ведущий исследователь профессор Джули Хербстман, профессор общественного здравоохранения.

Она добавила, что результаты этого исследования могут помочь регулирующим органам лучше понять, как дети используют эти продукты, и, надеюсь, побудят агентства работать над защитить детей от воздействия ядовитых химических веществ.

Ранее Курсор писал, что врач объяснила, безопасно ли использовать ватные палочки для чистки ушей. Ватные палочки – это универсальные гигиенические принадлежности, которые предназначаются для чистки ушей, а также могут использоваться в косметических целях.

Наша редакция писала о том, на что обратить внимание в шампуне, чтобы он подходил для вашего типа кожи головы.