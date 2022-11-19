На что обратить внимание в шампуне, чтобы он подходил для вашего типа кожи головы

09:25, Сегодня
Общество
волосы длинные фото
Фото: pixabay.com

Большинство людей используют тот шампунь, который рекламируется как лучший в области красоты, но это неправильно.

Ваша кожа головы уникальна, и использование первого попавшегося шампуня из супермаркета не поможет, когда речь идет о длинных, крепких волосах. Вам нужно искать необходимые ингредиенты в своем шампуне в зависимости от вашего типа волос.

Health Shots связались с доктором Рамадеви, старшим дерматологом в больницах Каминени, Хайдарабад, чтобы узнать, на какие ингредиенты вам следует обратить внимание на этикетке.

Ингредиенты шампуня для сухой кожи головы

Сухой коже головы потребуются мягкие очищающие средства и дополнительное увлажнение. Ищите мягкие сульфаты, такие как:

  • Коко/лаурил/децилглюкозид
  • Кокосульфат натрия
  • Кокоилглутамат натрия/динатрия

Ищите некоторые увлажняющие ингредиенты, такие как:

  • Кокосовое масло
  • Масло ши
  • Аргановое масло
  • Оливковое масло
  • Масло авокадо
  • Алоэ вера
  • Глицерин

И натуральные компоненты, такие как:

  • Мыльная ягода
  • Шикакай
  • Гибискус
  • Рисовая вода
  • Зеленый чай
  • Экстракт крыжовника

Ингредиенты шампуня для жирной кожи головы

Если у вас жирная кожа головы, ищите:

  • Средства для глубокого очищения, такие как сульфосукцинаты и SLS, могут быть полезны для жирных волос, однако их следует избегать для сухих, окрашенных или химически обработанных волос.
  • Осветляющий шампунь
  • Ищите натуральные ингредиенты
  • Минимальные кондиционирующие агенты

Ингредиенты шампуня для редеющих волос

Вот ингредиенты для редких волос, которые вы должны искать:

  • Кофеин
  • Миноксидил
  • Лавандовое масло
  • Мятное масло
  • Ниацин

Ингредиенты шампуня от перхоти и шелушения кожи головы

Появилась перхоть или шелушится кожа головы? Вот что вы должны искать в своем шампуне:

  • Фунгицидные агенты, такие как кетоконазол, сульфид селена и пиритион цинка.
  • Натуральные фунгицидные средства, такие как масло чайного дерева.
  • Салициловая кислота, каменноугольная смола

Внимание: обязательно проконсультируйтесь с дерматологом, прежде чем вносить какие-либо изменения в режим ухода за волосами.

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