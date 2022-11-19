На что обратить внимание в шампуне, чтобы он подходил для вашего типа кожи головы

Большинство людей используют тот шампунь, который рекламируется как лучший в области красоты, но это неправильно.

Ваша кожа головы уникальна, и использование первого попавшегося шампуня из супермаркета не поможет, когда речь идет о длинных, крепких волосах. Вам нужно искать необходимые ингредиенты в своем шампуне в зависимости от вашего типа волос.

Health Shots связались с доктором Рамадеви, старшим дерматологом в больницах Каминени, Хайдарабад, чтобы узнать, на какие ингредиенты вам следует обратить внимание на этикетке.

Ингредиенты шампуня для сухой кожи головы

Сухой коже головы потребуются мягкие очищающие средства и дополнительное увлажнение. Ищите мягкие сульфаты, такие как:

Коко/лаурил/децилглюкозид

Кокосульфат натрия

Кокоилглутамат натрия/динатрия

Ищите некоторые увлажняющие ингредиенты, такие как:

Кокосовое масло

Масло ши

Аргановое масло

Оливковое масло

Масло авокадо

Алоэ вера

Глицерин

И натуральные компоненты, такие как:

Мыльная ягода

Шикакай

Гибискус

Рисовая вода

Зеленый чай

Экстракт крыжовника

Ингредиенты шампуня для жирной кожи головы

Если у вас жирная кожа головы, ищите:

Средства для глубокого очищения, такие как сульфосукцинаты и SLS, могут быть полезны для жирных волос, однако их следует избегать для сухих, окрашенных или химически обработанных волос.

Осветляющий шампунь

Ищите натуральные ингредиенты

Минимальные кондиционирующие агенты

Ингредиенты шампуня для редеющих волос

Вот ингредиенты для редких волос, которые вы должны искать:

Кофеин

Миноксидил

Лавандовое масло

Мятное масло

Ниацин

Ингредиенты шампуня от перхоти и шелушения кожи головы

Появилась перхоть или шелушится кожа головы? Вот что вы должны искать в своем шампуне:

Фунгицидные агенты, такие как кетоконазол, сульфид селена и пиритион цинка.

Натуральные фунгицидные средства, такие как масло чайного дерева.

Салициловая кислота, каменноугольная смола

Внимание: обязательно проконсультируйтесь с дерматологом, прежде чем вносить какие-либо изменения в режим ухода за волосами.

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