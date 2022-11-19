На что обратить внимание в шампуне, чтобы он подходил для вашего типа кожи головы

Ваша кожа головы уникальна, и использование первого попавшегося шампуня из супермаркета не поможет, когда речь идет о длинных, крепких волосах. Вам нужно искать необходимые ингредиенты в своем шампуне в зависимости от вашего типа волос.
Health Shots связались с доктором Рамадеви, старшим дерматологом в больницах Каминени, Хайдарабад, чтобы узнать, на какие ингредиенты вам следует обратить внимание на этикетке.
Ингредиенты шампуня для сухой кожи головы
Сухой коже головы потребуются мягкие очищающие средства и дополнительное увлажнение. Ищите мягкие сульфаты, такие как:
- Коко/лаурил/децилглюкозид
- Кокосульфат натрия
- Кокоилглутамат натрия/динатрия
Ищите некоторые увлажняющие ингредиенты, такие как:
- Кокосовое масло
- Масло ши
- Аргановое масло
- Оливковое масло
- Масло авокадо
- Алоэ вера
- Глицерин
И натуральные компоненты, такие как:
- Мыльная ягода
- Шикакай
- Гибискус
- Рисовая вода
- Зеленый чай
- Экстракт крыжовника
Ингредиенты шампуня для жирной кожи головы
Если у вас жирная кожа головы, ищите:
- Средства для глубокого очищения, такие как сульфосукцинаты и SLS, могут быть полезны для жирных волос, однако их следует избегать для сухих, окрашенных или химически обработанных волос.
- Осветляющий шампунь
- Ищите натуральные ингредиенты
- Минимальные кондиционирующие агенты
Ингредиенты шампуня для редеющих волос
Вот ингредиенты для редких волос, которые вы должны искать:
- Кофеин
- Миноксидил
- Лавандовое масло
- Мятное масло
- Ниацин
Ингредиенты шампуня от перхоти и шелушения кожи головы
Появилась перхоть или шелушится кожа головы? Вот что вы должны искать в своем шампуне:
- Фунгицидные агенты, такие как кетоконазол, сульфид селена и пиритион цинка.
- Натуральные фунгицидные средства, такие как масло чайного дерева.
- Салициловая кислота, каменноугольная смола
Внимание: обязательно проконсультируйтесь с дерматологом, прежде чем вносить какие-либо изменения в режим ухода за волосами.
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