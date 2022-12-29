Диета Дженнифер Энистон и Кортни Кардашьян оказалось вредной для здоровья

Утверждалось, что эта диета якобы предотвращает старение, и, само собой, помогает похудеть.

Среди голливудских знаменитостей большой популярностью пользуется интервальное голодание. Согласно этому типу питания, нужно воздерживаться от еды в течение долгого времени. Исследования на мышах показали, что она якобы предотвращает старение, и, само собой, помогает похудеть.

Об этом пишет Daily Mail.

Фанатами такой диеты являются Кортни Кардашьян, Крис Пратт, Дженнифер Энистон и Илон Маск. Но теперь ученые заявляют, что мыши выглядели моложе, чем были, благодаря другим методам лечения, а не голоданию.

Немецкая группа ученых заявила, что нет конкретных доказательств того, что отказ от еды в течение длительного времени эффективен для предотвращения старения. В рамках исследования команда провела тщательное изучение возрастных изменений широкого спектра функций организма у мышей, которых посадили на эту диету.

При проверке здоровья измеряли ряд состояний, включая остроту зрения, рефлексы и сердечно-сосудистую функцию, а также другие признаки, включая исследовательскую активность мышей, иммунологические параметры, количество клеток крови и связанные со старением проявления заболеваний в тканях.

Исследователи пришли к выводу, что результаты, показывающие отсутствие значимой пользы, были «однозначными» и что даже когда старые мыши казались моложе, чем они были, это происходило по причинам, не зависящим от диеты.

Профессор Мартин Храбе де Ангелис, глава Института экспериментальной генетики и Немецкой мышиной клиники в Helmholtz Zentrum München, сказал: «В заключение мы обнаружили, что обе группы мышей стареют одинаково. В целом голодание оказало на это очень мало влияния».

Между тем, два вида лечения использовались в двух разных группах мышей — одна группа имела неограниченный доступ к пище и воде, а другая — соблюдала диету, принимая пищу через день.

У мышей на диете, хотя они все еще были уязвимы для опухолей, наблюдался более медленный рост рака, чем в контрольной группе, что можно объяснить тем фактом, что периоды диетического ограничения вызывают метаболические изменения.

Дженнифер Энистон является поклонницей прерывистого голодания. В октябре 2019 года она сказала, что не завтракает и пьет только жидкости по утрам, сохраняя прием пищи до второй половины дня.

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