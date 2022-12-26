Диетолог назвала семь диет для похудения, которых следует избегать

Хотя существует множество популярных диет для похудения, не все из них полезны для здоровья.

Даже самые популярные диеты могут оказаться неудачными, а некоторые даже вредными. Так, названы семь популярных диетических тенденций, которые, как считается, способствуют здоровой потере веса, но могут быть вредны для вашего здоровья.

Health Shots поговорили с Дивьей Гопал, консультантом-диетологом/нутрициологом в больнице материнства, Банашанкари, Бангалор, чтобы узнать об этих планах нездорового питания.

1. Экстренная диета

Экспресс-диета включает в себя резкое сокращение потребления калорий, чтобы увидеть быстрые результаты потери веса. Это может помочь вам быстро похудеть. Но если вы постоянно садитесь на диеты, это обязательно замедлит ваш метаболизм, что может привести к возможному увеличению веса в будущем. Экстренная диета также способна ослабить вашу иммунную систему и повредить кровеносные сосуды из-за постоянного процесса сокращения и роста, что влияет на общее состояние вашего сердца.

2. Палеодиета

Палеодиета, которая в основном состоит из мяса, рыбы, фруктов и овощей, также может оказаться вредной для вашего здоровья, поскольку она богата насыщенными жирами, так как мясо и рыба чрезвычайно богаты белком. Насыщенные жиры могут вызвать повышение уровня холестерина, особенно нездорового. Кроме того, палеодиета не состоит из молочных продуктов, из-за которых вы лишаетесь кальция, что, в свою очередь, может вызвать остеопороз или другие проблемы с костями.

3. Кислотно-щелочная диета

Кислотно-щелочная диета включает продукты, богатые белком и сахаром, такие как молоко, злаки и бобовые. Эти продукты могут изменить уровень pH вашей мочи, делая ее кислой. Такая диета также может привести к образованию камней в почках.

4. Кето-диета

Кето-диета содержит мало углеводов и много жиров, что может привести к низкому кровяному давлению, образованию камней в почках, запорам и повышенному риску сердечных заболеваний. Кето-диета также не рекомендуется, если у вас уже есть заболевания печени, поджелудочной железы, почек или сердца.

5. Диета Whole30

Диета Whole30 соблюдается в течение 30 дней и исключает из рациона алкоголь, сахар, бобовые и молочные продукты. Ваше тело может стать нетерпимым к определенным продуктам по истечении 30-дневного периода, и повторное употребление этих продуктов может стать проблемой.

6. Очищающая диета

Очищающая диета состоит преимущественно из жидкости. Нет никаких доказательств того, что потребление слишком большого количества жидкости поможет вывести токсины из вашего организма. На самом деле, потребление слишком большого количества жидкости может оказать ненужное давление на ваши почки и снизить их способность функционировать должным образом.

7. Дэш-диета

Известно, что диета, исключающая сахар и насыщенные жиры из пищи, значительно снижает кровяное давление. Однако, если ваше АД слишком низкое, это может увеличить риск остановки сердца, сердечного приступа или любого другого заболевания, связанного с сердцем.

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