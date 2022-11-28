Диетическая газировка увеличивает риск инсульта – ученые

Ученые обнаружили связь между потреблением диетической газировки и частотой заболеваний, однако не смогли доказать прямую причинно-следственную связь.

Люди, потребляющие напитки с искусственными заменителями сахара, например, диетическую газировку, чаще страдают от инсультов и слабоумия, выяснили ученые.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Stroke.

Так, ученые обнаружили связь между потреблением диетической газировки и частотой этих заболеваний, однако не смогли доказать прямую причинно-следственную связь. В ходе своей работы специалисты проанализировали данные о 2888 людях старше 45 лет и 1484 людях старше 60 лет из города Фрэмингем, штат Массачусетс. В первой группе исследователи фиксировали частоту инсультов, во второй — частоту случаев деменции.

Один из авторов исследования Мэтью Пейс объяснил, что выборки разные, потому что эксперты изучали людей разных возрастов. Деменция редко встречается у людей моложе 60, а инсульты редко встречаются у людей до 45 лет.

Ученые проанализировали, сколько сладких напитков и диетических напитков потребляли люди их каждой группы в разное время между 1991 и 2001 годами. Потом они сравнили эти данные с количеством случаев инсульта или слабоумия за следующие десять лет.

По сравнению с теми, кто никогда не пил искусственно подслащенные напитки, у тех, кто пил их раз в день, почти в три раза повышался риск ишемического инсульта, выяснили ученые. У них также в три раза вырастал риск развития слабоумия. При этом те, кто пил напитки с подсластителями от одного до шести раз в неделю, сталкивались с более высоким (в 2,6 раза) риском развития ишемического инсульта, однако не были больше подвержены слабоумию.

При этом эксперты подчеркивают, что в целом риск развития этих болезней все равно остается небольшим — 3% для инсульта и 5% для слабоумия.

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