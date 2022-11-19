Диетолог назвал самый полезный домашний суп

Известный диетолог Лорен Манакер называет самым полезным первым блюдом домашний чечевичный суп. Он помогает снизить уровень холестерина в организме. А еще — он очень питательный и надолго насыщает, но при этом не очень калориен, что идеально для тех, кто пытается сбросить вес.

Об этом сообщило издание Eat This, Not That!

Эксперт подчеркнула, что люди часто пытаются сэкономить время на приготовлении пищи и едят готовые консервированные супы, которые нужно разогреть в микроволновой печи или на плите. Такие блюда содержат много натрия, избыток которого снижает концентрацию железа, калия, фосфора, кальция и магния в организме, что увеличивает нагрузку на сердце и почки, а также может привести к развитию болезней.

По словам Манакер, люди, которые готовят суп самостоятельно, более тщательно выбирают ингредиенты, что делает блюдо более полезным и вкусным. И именно чечевичный суп она советуют готовить как можно чаще.

Чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление может помочь снизить уровень холестерина, отметила диетолог. Она также порекомендовала не использовать полуфабрикаты в чечевичном супе, а добавлять в него свежие продукты, например морковь и капусту.

Также «Курсор» сообщал о лучших диетах для здорового похудения.

Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.