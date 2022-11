Диетолог назвал самый полезный домашний суп

Известный диетолог Лорен Манакер называет самым полезным первым блюдом домашний чечевичный суп. Он помогает снизить уровень холестерина в организме. А еще — он очень питательный и надолго насыщает, но при этом не очень калориен, что идеально для тех, кто пытается сбросить вес.

Об этом сообщило издание Eat This, Not That!