Диетолог объяснил, чем опасен дефицит воды в организме

Диетолог-эндокринолог Олег Ирышкин рассказал, какими серьезными последствиями для здоровья может обернуться недостаток воды в организме.

За водным балансом нужно следить всегда, особенно, когда на улице жаркая погода и организм теряет много влаги. Диетолог-эндокринолог Олег Ирышкин рассказал, к каким последствиям для здоровья может привести дефицит жидкости.

Об этом сообщает издание Storinka.

По его словам, недостаток воды может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что обезвоживание приводит к тромбообразованию. Чем меньше воды вы пьете, тем гуще кровь, а это грозит серьезными последствиями, в частности инсультом или инфарктом.

Олег Ирышкин также подчеркнул, что дефицит воды может вызывать усталость, слабость и головную боль.

Специалист отметил, чем темнее моча, тем больше выражено обезвоживание. Если она соломенного цвета, значит, с балансом жидкости все в порядке.

«Курсор» писал ранее, что в жаркую погоду организм теряет большое количество влаги, и чтобы не допустить обезвоживания, нужно постоянно пополнять свой водный баланс. И конечно же, хочется выпить чего-нибудь холодненького. Но врач-оториноларинголог Аза Сайдулаева не рекомендует этого делать.

Еще мы писали, что стакан прохладной воды по утрам может улучшить ваше здоровье, придать тонуса, нормализовать вес и даже будет способствовать улучшенному кровообращению.