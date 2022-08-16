Диетолог объяснил, почему питаться одними овощами опасно для здоровья

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, почему рацион не должен состоять только из овощей, несмотря на их пользу для здоровья.

Овощи содержат много витаминов, антиоксидантов и других микроэлементов, которые необходимы организму для нормальной работы. Но решение питаться только ими может иметь негативные последствия для здоровья.

Об этом сообщает издание Actualnews.

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что помидоры и огурцы, например, нельзя считать, как полноценную еду, потому что в них практически отсутствуют калории. Это сравнимо с тем, что человек просто выпил воды. Без калорий человек будет испытывать дефицит энергии, а восполнить он может ее с помощью нездоровых перекусов, например, фаст-фуда, пирожных или конфет. В итоге организм получит большое количество сахара или соли, а это плохо повлияет не только на фигуру, но и в целом на здоровье.

Эксперт отметил, что нормальный прием пищи должен состоять из сложных углеводов, жиров и белков. В противном случае можно столкнуться с диабетом или ожирением.

«Курсор» писал ранее, что правильное питание – важный шаг, который позволяет вкусно и полезно питаться, а также поддерживать свое тело в форме. Но врач-диетолог Альбина Комиссарова говорит, что при переходе на здоровье питание многие люди совершают ошибки, которые потом негативно отражаются на здоровье.