Их совершают почти все: названы главные ошибки правильного питания

Правильное питание – важный шаг, который позволяет вкусно и полезно питаться, а также поддерживать свое тело в форме. Но врач-диетолог Альбина Комиссарова говорит, что при переходе на здоровье питание многие люди совершают ошибки, которые потом негативно отражаются на здоровье.

Она рассказала об этом на своей странице в Instagram.

Первой ошибкой, по словам специалиста, является употребление БАДов (биологически активных добавок). Они не являются обязательной частью здорового питания. Вместо приема добавок, врач советует разнообразить свое меню, так тоже можно получить необходимые витамины и минералы.

Еще одна ошибка — отказ от молочных продуктов и фруктов. На самом деле, они должны периодически появляться в меню, потому что обогащают организм важными микроэлементами.

Также многие люди заставляют себя завтракать, что тоже является ошибкой. Не нужно этого делать, если вам не хочется. Сосредоточьтесь лучше на других приемах пищи.

Врач отметила, что при переходе на здоровое питание необязательно отказываться от хлеба, шоколада, бананов, от которых можно набрать вес. По словам диетолога, речь не в том, что вы едите эти продукты, а в том, что переедаете в целом и не занимаетесь спортом.

И последняя ошибка — демонизация сахара. Если вам сложно устоять перед сладостями, то позвольте их иногда себе, только не злоупотребляйте.

«Курсор» писал ранее, что питание играет важную роль в поддержании здоровья человека, поэтому рацион важно обогащать полезными и качественными продуктами. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.