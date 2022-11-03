Диетолог перечислила продукты, которые опасно есть на голодный желудок

К выбору продуктов для завтрака стоит отнестись очень ответственно. Утром нежелательно включать в свой рацион острые блюда, специи и жирные соусы, а также пить кофе до завтрака.

Диетолог Анна Белоусова рассказала о продуктах, которые не рекомендуется употреблять натощак. И одним из таких продуктов является кофе. Этот напиток, если выпить его на голодный желудок, уменьшает аппетит, поэтому его надо употреблять после завтрака – в этом случае кофе не нанесет вреда организму.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Также Белоусова посоветовала не употреблять утром острые приправы и соусы. Дело в том, что эти продукты увеличивают вероятность развития гастрита или язвы. Они могут встречаться в разнообразных бутербродах.

Помимо этого, очень вредна натощак сладкая газированная вода. Данный напиток вызывает икание и отрыжку. Если пить каждый день газировку натощак, то в разы увеличивается риск возникновения гастрита или язвы.

Белоусова призвала правильно употреблять соки из цитрусовых фруктов. Их следует пить вместе с полноценным завтраком. При этом сами соки должны быть натуральными, а пить их лучше через соломинку: это позволит избежать возможных проблем с зубами.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.